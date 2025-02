Pestati dal branco, la testimonianza choc: “Soli e in fuga nella notte. Era una caccia all’uomo”

Ferrara, 26 febbraio 2025 – “E’ stata una caccia all’uomo, andavano in giro la notte a cercare persone da picchiare, prede, cercavano la rissa. Non erano in discoteca ma probabilmente lungo la strada, magari nelle vicinanze del parcheggio Diamanti. Altrimenti li avremmo notati, nel locale abbiamo trascorso una bella serata. Non c’è stato nessuno screzio, zero, nulla”, è ancora sotto choc uno degli studenti universitari, 21 anni, accerchiato e picchiato dal branco. E’ stato colpito più volte al volto, è scappato per sfuggire a quell’assalto nelle strade insieme ai suoi amici, quattro studenti universitari e un dj. “Se mi avessero preso, sarebbe finita molto peggio”.

Un’aggressione senza alcun motivo, è sicuro?

“Assolutamente”, risponde. E’ appena uscito da una lezione nella sua facoltà. E’ con alcuni colleghi. Ha una ventina di minuti, poi ci sono le lezioni del pomeriggio. Non vuole arrivare tardi.

Cosa ricorda?

“Tutto, un incubo che non ci cancella”

Può ricostruire quella lunga notte?

“Vi dirò quello che ho detto lunedì pomeriggio ai carabinieri. Erano le 4,30 quando siamo usciti dalla discoteca. Ci siamo incamminati lungo via Arianuova, eravamo sul marciapiede. Contenti, si parlava di musica, di canzoni”

Poi?

“Siamo arrivati al parcheggio Diamanti, eravano nel primo settore diciamo così. Tra le auto, vicino alla nostra macchina. Si è avvicinato un ragazzo, non era certamente italiano. Non parlava bene la nostra lingua”

Cosa vi ha detto?

“Prima ha chiesto cosa stavamo facendo, poi all’improvviso si è rivolto ad uno dei miei amici. Gli ha detto ’C... o guardi’. Non gli ha dato tempo di rispondere che gli ha sferrato tre pugni in testa”

Lei cosa ha fatto?

“Eravamo un po’ distanziati, una manciata di metri. Al parcheggio tre nostri amici, altri tre tra i quali c’ero io appena più indietro. Ci siamo subito avvicinati, non riuscivamo a capire quello che stava succedendo. A quel punto, sembravano usciti dal nulla, sono arrivati una decina di ragazzi. ’Vecio’, abbiamo detto, non è successo niente. State calmi”

E loro?

“Uno si è avvicinato, mi ha sferrato uno schiaffone in faccia. Ho detto che avrei chiamato i carabinieri, ho preso il telefonino. Non l’avessi mai fatto”

Si sono spaventati?

“Al contrario, si sono inferociti. Non riesco ancora a capire come siamo riusciti a scappare, noi di corsa, il cuore in gola, e quelli dietro di noi. Ci siamo divisi, ad un certo punto mi sono accorto che ero rimasto solo. Mi sono nascosto sotto un’auto e ho spento il telefonino per paura che si mettesse a suonare, che tradisse la mia presenza”

I carabinieri?

“Sono arrivati senza sirene accese, con i lampeggianti. Sono uscito dal mio nascondiglio. I ragazzi del branco erano scomparsi, in un attimo sono spariti. Ho rivisto i miei amici, erano terrorizzati”

Li ha denunciati?

“Sì, sono andato al comando dei carabinieri lunedì pomeriggio. Poi sono andati anche gli altri amici. Abbiamo trascritto il numero di targa di una delle loro auto, l’abbiamo dato ai carabinieri. Avevamo registrato anche un video con un telefonino, ma purtroppo non si vedeva nulla”

Che età potevano avere i vostri aggressori?

“Più o meno come noi, intorno ai 20 anni”

Spera che li prendano?

“Me lo auguro, perché non facciamo del male ad altre persone. Abbiamo raccolto alcune voci, ci sarebbero state già altre aggressioni in quella zona. Anche se, il nostro timore, è che vengano individuati dai carabinieri ma subito rilasciati. In Italia, per casi analoghi, è sempre così. Finisce in niente”.