Pestati in pieno centro. L’aggressore dal giudice. Adesso verrà rimpatriato

L’aggressione a calci e morsi ai carabinieri è soltanto una parte delle accuse che gli vengono mosse. Il 36enne nigeriano arrestato mercoledì in zona Carlo Mayr dovrà infatti rispondere anche di stalking e lesioni ai danni dell’avvocato Gianluca Bonazza e della moglie, assaliti lunedì sera dopo averlo rimproverato perché urinava davanti al cancello di casa loro. Azioni che hanno sin da subito avuto conseguenze severe sul fronte giudiziario. Ieri pomeriggio, infatti, il giudice Rosalba Cornacchia ha disposto per lui la misura del divieto di dimora in città, mentre in parallelo il questore Salvatore Calabrese ha emesso un foglio di via dal capoluogo della validità di quattro anni. Ma non è tutto. In serata, al termine degli accertamenti sulla sua regolarità in Italia, è stato emesso sempre dal questore un ordine di trattenimento in un Cpr in attesa dell’espulsione. Terminati gli accertamenti, l’uomo è stato quindi accompagnato al centro per i rimpatri di Torino.

Ma facciamo un passo indietro. All’indomani della denuncia formalizzata da Bonazza e dalla moglie, i carabinieri hanno rintracciato il presunto responsabile dei fatti, uno straniero irregolare sospettato dai residenti di spacciare nella zona. Una volta individuato, i militari lo hanno fermato per un controllo. In tutta risposta, il 36enne li ha assaliti. Un carabiniere è stato morso a una spalla, mentre un altro ha rimediato calci e strattoni. Per bloccarlo è stato necessario l’utilizzo del taser. Una volta immobilizzato, è stato portato in caserma dove è rimasto in attesa di comparire davanti al giudice. Dopo una notte nelle camere di sicurezza del comando dell’Arma, all’ora di pranzo di ieri lo straniero è stato accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto. Come anticipato, il 36enne doveva rispondere sia di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sia di stalking ai danni della coppia, in quanto in passato si sarebbe reso responsabile di vari episodi di molestie, insulti e minacce, culminati appunto nell’aggressione dell’altra sera.

Lo straniero, assistito dall’avvocato Giuseppe Cusato, ha deciso di rispondere alle domande del giudice. In aula ha ammesso di aver urinato sul cancello di Bonazza, ma di non avere niente contro di lui e di trovarsi da quelle parti solo perché frequenta la zona dei locali. Ha poi spiegato che ad aggredire per primo sarebbe stato l’avvocato, mentre lui avrebbe soltanto reagito strappandogli la sbarra di mano e colpendo a sua volta. A fine udienza, il giudice ha convalidato l’arresto solo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e non per lo stalking. Per il 36enne, come accennato, è stato disposto il divieto di dimora a Ferrara, a cui si aggiungono i provvedimenti firmati dal questore. È stato infine disposto un rinvio al 25 novembre per entrare nel vivo del processo.