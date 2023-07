"Pestato perché chiese il salario" Quattro ‘caporali’ sotto inchiesta

Aveva osato chiedere di essere pagato per il lavoro svolto nei campi. Poche centinaia di euro a fronte di lunghe giornate di fatica nelle campagne del Portuense. Ma per i ‘caporali’, quella del bracciante era una richiesta sfrontata, che meritava una punizione severa. È dal brutale pestaggio di un operaio avvenuto nel marzo del 2022 che gli inquirenti sono partiti per incastrare un gruppo di pachistani che sfruttavano il lavoro di giovani connazionali. L’indagine ha raggiunto l’apice nei giorni scorsi, quando i carabinieri di Portomaggiore hanno denunciato quattro soggetti, tutti pachistani residenti in zona, per i reati di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, estorsione e lesioni personali.

Quel pestaggio aveva sin da subito stuzzicato il fiuto investigativo dei militari portuensi i quali, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, si misero al lavoro per capire cosa ci fosse dietro all’episodio di violenza. Quello che hanno scoperto è un sistema di sfruttamento del lavoro i cui burattinai sarebbero i quattro indagati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dal 2018 al 2022 i caporali avrebbero reclutato propri connazionali (tra cui la vittima dell’aggressione), portandoli nelle varie aziende agricole e costringendoli a lavorare in condizioni al limite della schiavitù. I braccianti sarebbero stati pagati cinque euro l’ora (spesso e volentieri in nero), a fronte di una spettanza di circa il doppio. La differenza finiva nelle tasche degli sfruttatori come compenso per l’opera di ‘mediazione’ con gli imprenditori. Gli operai, che per la maggior parte non parlavano l’italiano, sgobbavano nei campi sette giorni su sette, con evidenti violazioni in tema di riposo, ferie e orari. Nel caso qualcuno alzasse la testa per avanzare qualche pretesa, erano guai. Ai braccianti ‘ribelli’ veniva infatti impedito di continuare il lavoro, mettendoli così in situazione di assoluta difficoltà avendo loro bisogno di quel denaro per il sostentamento proprio e dei familiari rimasti in patria. L’attività dei carabinieri ha prodotto elementi tali da permettere al pubblico ministero di stringere il cerchio intorno ai quattro soggetti, ai quali è stato notificato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini. Quella portata a termine da procura e Arma è l’ennesima inchiesta su una piaga che ha ormai radici profonde nel territorio, soprattutto nelle campagne del Mezzano.

Federico Malavasi