Pet Therapy per aiutare i fragili. Il progetto di ’ChiaraMilla’

"La campagna degli Alpaca: la natura che cura" è il motivo ispiratore della raccolta fondi lanciata per introdurre, nella struttura dell’associazione "ChiaraMilla" di S.M.Codifiume, tre di questi simpatici e docili animali. L’obiettivo è stato illustrato ieri in conferenza stampa dalla referente del sodalizio, Marina Casciani, supportata dall’operatrice Valentina Cambria, e dal sindaco Andrea Baldini che si è detto "disponibile a collaborare per il buon esito del progetto, che merita di essere portato anche in piazza". Un progetto che il suddetto sodalizio, sul territorio da 16 anni, farebbe il paio con altri: ad esempio gli interventi di Pet Therapy, insieme cioè a cani, un tempo anche con i cavalli; mentre già si pensa ad iniziative con gatti, galline, conigli, in grado di migliorare la qualità della vita soprattutto per bambini, anziani, disabili, minori a rischio, soggetti autistici, persone che necessitano di assistenza. Ma che ben si adatta anche per le visite di scolaresche, famiglie, ragazzi ed adulti. Nella fattispecie si vogliono mettere in campo tre esemplari di questi buffi e divertenti quattro zampe: gli Alpaca appunto, che rispondono ai nomi di Valentino, Pedro e Lorenzino. Le finalità di questa "innovativa formula" stan tutte nel voler realizzare lo sport del Wellness Walking: vale a dire le passeggiate di benessere immerse nella natura. Ma servono 6.000 euro: "fondi necessari-spiega Casciani-non solo alla dotazione degli Alpaca, il cui arrivo è previsto per aprile 2024, ma pure i lavori di ristrutturazione dei rifugi, danneggiati anche dall’alluvione". La sottoscrizione dei contributi è già partita, ed ha raggiunto quota 2.160 euro, con 57 sostenitori, cui sarà assegnata una ricompensa a scelta fatta di visite con accompagnatori, gite, laboratori o partecipazioni alle attività del centro. Che, riconosciuto dalla regione Emilia-Romagna, è sito in Via Canne, 1981. Per eseguire il recupero dei capanni, ci sono 40 giorni di tempo: sino al 20 gennaio 2024. L’inaugurazione sarebbe prevista il 14 aprile 2024.

Nando Magnani