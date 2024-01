Pet therapy, raccolti seimila euro per l’arrivo degli Alpaca

Obiettivo raggiunto: la raccolta fondi è arrivata a quota seimila euro, quelli necessari per avviare il progetto "La campagna degli Alpaca: la natura che cura". Che, lanciato dall’associazione "Chiaramilla" di Codifiume, porterà in dote tre simpatici Alpaca: Valentino, Pedro e Lorenzino. Tre buffi e divertenti quattro zampe destinati ad integrare le attività di Pet therapy, già in atto in struttura con cani, un tempo anche cavalli, ed in futuro con gatti e galline, conigli. Animali insomma in grado di migliorare la qualità della vita di soggetti che soffrono il disagio ed abbisognano di assistenza: ad esempio bambini, anziani, disabili, soggetti autistici. Nella fattispecie con questi tre esemplari di docili e simpatici quadrupedi si introdurrà la formula sportiva del "Wellness Walking" vale a dire le "passeggiate del benessere" immerse nell’ambiente circostante, che ben si adatta anche per le visite di scolaresche, famiglie, ragazzi e adulti. Dunque la somma prevista per far arrivare entro il 14 aprile gli Alpaca, sistemare i loro stalli, ed acquisire la prima fornitura di foraggio (per questo motivo la sottoscrizione è ancora aperta: info. 392-9813419) è stata racimolata.

n.m.