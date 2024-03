Petardi esplosi in un cortile . Condannato il vicino di casa

Quando i dissidi tra vicini diventano ‘esplosivi’. Parole che potrebbero riassumere i contorni del processo che si è concluso l’altro ieri in tribunale e che ha visto contrapposti due dirimpettai. Al centro, l’esplosione di alcuni petardi all’interno di un giardino. L’imputato è un 48enne residente in una frazione del Comune di Tresignana. L’ipotesi di reato è getto di cose pericolose. Persona offesa è una donna di un anno più giovane, vicina di casa del 48enne. I fatti finiti al centro del processo risalgono all’ottobre del 2020. In particolare, il 30 ottobre l’imputato – stando alle accuse formulate a suo carico – avrebbe lanciato tre petardi accesi nel cortile della persona offesa (assistita nel corso del processo dall’avvocato Simone Bianchi). L’episodio è quindi finito al centro di una denuncia che si è trasformata in un procedimento penale.

Il dibattimento si è concluso nella giornata di venerdì. Il 48enne si è difeso spiegando di non aver lanciato i mortaretti alla vicina, ma di averli utilizzati nel proprio giardino. Di segno opposto la ricostruzione della pubblica accusa. Al termine della discussione, il giudice ha emesso la sentenza. L’imputato è stato riconosciuto responsabile del reato ipotizzato ed è stato condannato a dieci giorni di arresto (con la sospensione condizionale) e a 150 euro di risarcimento del danno.