Petizione per l’ospedale Firme al via da domani

CENTO

"Siamo pronti per la raccolta delle firme". Lo annunciano in una nota Avanti Cento, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, le forze che in consiglio comunale siedono sui banchi dell’opposizione e che si sono fatte promotrici da alcune settimane, di iniziative e di un ordine del giorno rivolti per salvaguardare l’efficienza dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento e del suo pronto soccorso, peraltro ristruitturato e ampliato di recente.

"Da questa domenica (domani, ndr) i cittadini potranno sottoscrivere la petizione per richiedere il mantenimento dei servizi sanitari correntemente offerti presso l’ospedale Santissima Annunziata di Cento. Petizione che poi verrà presentata in Regione – fanno sapere ancora - La raccolta sarà estesa anche nei comuni limitrofi delle province di Ferrara, Modena e Bologna in quanto è pervenuto l’interessamento anche da parte di cittadini di quei territori". Territori che sono confinanti e quindi serviti dall’ospedale centese. "Per il Comune di Cento il primo banchetto sarà in piazza Guercino domani dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 e da lunedì sarà possibile sottoscrivere la petizione all’interno delle attività commerciali del capoluogo e delle frazioni che aderiranno all’iniziativa".

Nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori luoghi di raccolta sia a Cento che nelle frazioni nonché nei territori limitrofi. "I banchetti e i luoghi di raccolta saranno indentificati con apposito cartello – spiegano - per informazioni ci si può rivolgere ai gruppi che hanno sostenuto l’iniziativa oppure alla mail [email protected] Uniamo le nostre forze contro una politica sanitaria che non tutela il cittadino".

l.g.