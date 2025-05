Petrolchimico, dubbi sul piano Eni

Attenzione è rivolta al futuro del Petrolchimico di Ferrara e a tutto l’indotto che ruota attorno ad esso, dopo la sottoscrizione al ministero del protocollo d’intesa per la riconversione industriale che Eni-Versalis intende attuare verso la tecnologia e la transizione green. Un piano che prevede lo stop al cracking (cioè il processo di prima raffinazione del greggio) nei siti di Brindisi e Priolo, nel Siracusano, e lo sviluppo delle nuove piattaforme sostenibili della chimica circolare, bio e specializzata. Per entrambi gli impianti sono stati annunciati progetti di riconversione. E in questo contesto, è cresciuta la preoccupazione per l’impianto nella città estense e le ricadute del piano sui metalmeccanici.