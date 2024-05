"Petrolchimico, i candidati Pd non hanno idea"

Balboni*

O i candidati del Pd non hanno idea del contenuto del Protocollo per il rilancio del Petrolchimico firmato il 2 maggio, e ciò sarebbe grave, o non sono neppure al corrente che a questo importante progetto hanno collaborato enti governati dal loro stesso partito, e ciò oltre a essere grave sarebbe anche ridicolo.

Il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto non solo da due Ministeri del Governo Meloni e dal Comune di Ferrara, ma anche da Provincia, Regione, Sindacati, Università, Ifm e società insediate nel Polo. È un insulto sminuire come “fanfara propagandistica” tutto il lavoro svolto per un anno e mezzo da decine di soggetti che aldilà delle differenze politiche hanno collaborato per garantire una migliore prospettiva per il futuro del Petrolchimico. Se i due rappresentanti del Pd attaccano il Protocollo d’Intesa attaccano anche i loro stessi Assessori Regionali e la Provincia, che loro amministrano da sempre, oltre alle sigle sindacali. Se al Pd sta così a cuore il futuro della chimica, ferrarese e italiana, perché durante il Governo Draghi, quando il Pd Ferrarese poteva contare su ben due Ministri, nessuno si è impegnato per avviare strumenti di sviluppo, come invece ha fatto il Governo Meloni grazie all’attenzione del Ministro Urso? Il Protocollo mira all’efficientamento energetico del Polo Industriale e Tecnologico di Ferrara attraverso sei progetti a beneficio di imprese e ambiente, da realizzare per dare crescita occupazionale e produttiva per i prossimi decenni. Questi progetti non avranno solo un beneficio ambientale ma ridurranno i costi fissi delle 9 imprese insediate, per un totale di 2500 occupati più l’indotto, generando maggiore attrattività del sito e incoraggiando l’ampliamento delle attività presenti.

Il Pd ha riscoperto un interesse verso il tema della chimica dopo lunghi anni di totale disinteresse e ne parla oggi in campagna elettorale solo per propaganda e antagonismo verso la nostra amministrazione.

*capolista di Fratelli d’Italia