Petrolchimico, la stretta di mano Un passo verso un futuro green

di Federico Di Bisceglie

Forse questa volta ci siamo. Il futuro del Petrolchimico è l’unico tema sul quale tutti i soggetti istituzionali del territorio (e non solo) hanno fatto quadrato. Le ultime firme sono state raccolte l’altro pomeriggio. E, ora, la missiva è in viaggio per Roma, destinazione Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del futuro del Petrolchimico, declinato in funzione del progetto energetico di transizione ecologica e le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici legate Petrolchimico, di cui il Comune è capofila. Tra i risultati più attesi c’è quello legato alla riduzione fino al 53% del prelievo di acqua dal Po per uso industriale, la produzione di energia da fonti rinnovabili e scambio sul posto e la riduzione delle emissioni di Co2 (gas climalterante) di circa 500mila tonnellate all’anno. La conseguenza sarà una netta diminuzione dei costi del "metabolismo basale" dell’intero sito industriale con benefici netti sull’impatto ambientale e con una maggiore appetibilità del sito per ampliamenti delle attività presenti e da parte di nuovi investitori. Un progetto che, complessivamente, ha un costo stimato di 50 milioni. Ebbene, l’altro giorno, è partita la lettera indirizzata al Mimit nella quale i singoli rappresentanti delle istituzioni locali fanno presente la necessità di realizzare questo piano nel quale ha svolto (e svolgerà un ruolo nevralgico) anche l’azienda consortile Ifm, guidata da Paolo Schiavina. Il tavolo, coordinato dalla capo di Gabinetto del sindaco, Alessia Pedrielli, ha raccolto l’adesione (e la condivisione) di: Regione, segnatamente dell’assessorato allo sviluppo economico e green economy, Provincia, Unife, Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, Confindustria, Ifm, Cgil, Cisl, Uil, Arpae, Camera di Commercio, Ance, Cna, Legacoop, Confcooperative, Confartigianato, Ascom, Confesercenti, Sipro e Consorzio di Bonifica. Sì, ci sono davvero tutti.

Le interlocuzioni con gli uffici tecnici del ministro Adolfo Urso sono state avviate, già tempo fa, grazie alla mediazione dell’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni che ha svolto il ruolo di trait d’union con Roma. È chiaro che l’obiettivo finale, come viene peraltro esplicitato nel documento, è quello di arrivare alla stesura di un nuovo accordo di programma che funga in qualche modo da ‘cornice’ per trovare linee di finanziamento e finanziare il piano. In questo senso, avranno un ruolo nevralgico anche le imprese insediate al Petrolchimico ma il ruolo della politica sarà orientato a individuare opportunità finanziarie (anche di livello europeo) per poter realizzare il piano. A giorni, peraltro, dovrebbe essere consegnato in Regione lo studio sul futuro del Petrolchimico, realizzato da un team di docenti Unife. Parallelamente – ed è scritto nel documento che verrà mandato al Mimit – l’Autorità di Bacino ha avviato l’iter per realizzare lo studio di fattibilità su "Innovazione e ricerca per il riuso e il risparmio della risorsa idrica per l’uso industriale" sempre legato al Petrolchimico. Forse, questa volta, ci siamo davvero.