Petrolchimico, nubi sul futuro: "Serve subito un impegno per la tenuta occupazionale"

Un corposo ordine del giorno, che si incardina su quattro richieste ben precise – tutte inerenti il Petrolchimico estense – avanzate dal Pd. In particolare, i dem chiedono l’impegno di sindaco e giunta affinché si facciano "parte attiva presso la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy" per ottenere garanzie "della tenuta occupazionale e produttiva del Polo, dove insiste un centro di ricerca d’eccellenza strategico per lo sviluppo della chimica sostenibile in Italia e in Europa".

La seconda esortazione è finalizzata a fare pressioni "sui vertici di Eni-Versalis, assieme ai sindaci di Ravenna e Mantova, per ottenere certezze sugli investimenti strutturali necessari a rilanciare in ottica sostenibile le produzioni dei rispettivi Petrolchimici e fermare la completa dismissione degli impianti cracking in Italia, fin quando non sarà predisposto e reso pienamente operativo un piano di approvvigionamento economicamente e qualitativamente sostenibile di materie prime, che favorisca la competitività delle produzioni nazionali sul mercato interno ed estero".

I consiglieri del Pd, capitanati dal presidente del gruppo Massimo Buriani, chiedono di "convocare in tempi rapidi – si legge nel documento – un tavolo comunale della chimica per analizzare l’attuale quadro economico-occupazionale del Polo chimico di Ferrara e le sue prospettive di valorizzazione, in ottica regionale e nazionale, d’intesa con le parti sociali e le aziende del consorzio Ifm per favorire l’accelerazione di processi virtuosi come la realizzazione del "revamping idrico" e la captazione della CO2, nonché l’innovazione dei cicli produttivi in ottica sostenibile grazie alle tecnologie sviluppate nel centro di ricerca "Giulio Natta"".

Da ultimo, l’invito è quello di "sostenere tutte le iniziative che i lavoratori e le organizzazioni sindacali del Polo chimico attueranno per tutelare i livelli occupazionali degli impianti pilota e industriali, del centro di ricerca "Giulio Natta", delle tante realtà aziendali che gravitano attorno all’indotto del Petrolchimico con impiego di diverse maestranze".

"La tenuta occupazionale e il rilancio produttivo del Polo chimico di Ferrara – così i dem nel documento – dovrebbero essere un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche ferraresi, che devono muoversi di comune intento nei diversi livelli istituzionali dove hanno rappresentanza per evitare l’impoverimento del territorio attraverso un ruolo attivo di pressione-proposta nei confronti di Eni in tutte le sedi di confronto oggi aperte a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale".

I progetti sul "revamping" del ciclo idrico nel Polo chimico, sottolineano i consiglieri di opposizione, "sono ancora fermi allo studio di fattibilità, affidato a una società olandese, senza che vi siano garanzie certe sugli investimenti necessari a mettere in pratica gli obiettivi condivisi nel Protocollo di valorizzazione siglato la scorsa primavera".