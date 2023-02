Prove di dialogo sul Petrolchimico. I primi passi verso la stipula di un accordo di programma sono iniziati ieri pomeriggio, con il primo (reale) confronto tra il Comune (e in particolare con la capo di gabinetto del sindaco, Alessia Pedrielli), Paolo Schiavina (amministratore delegato di Ifm), i sindacati, associazioni di categoria ed altri enti. La priorità è stata individuata nella realizzazione del progetto – di cui il Comune è capofila – che prevede una drastica riduzione del prelievo idrico dal Po per il ciclo produttivo. Un’operazione che, una volta conclusa, porterebbe a una serie di condizioni favorevoli. Oltre, ovviamente, all’aspetto legato al prelievo idrico (particolarmente rilevante in un contesto siccitoso come quello della scorsa estate), si arriverebbe a un efficientamento complessivo dell’intero Petrolchimico. La massimizzazione dell’impatto la si avrebbe in termini di competitività e attrattività: migliorando le condizioni del ciclo produttivo, molte aziende potrebbero essere interessate a insediarsi in piazzale Donegani. Il dettaglio, per niente secondario, è il costo: l’operazione è stata stimata in circa 50 milioni di euro. Ora si tratta di individuare le linee di finanziamento, tra le quali si ipotizza di attingere ai fondi del Pnrr. "Siamo ancora agli inizi – commentano da Uiltec – ma apprezziamo che da parte del Comune ci sia stato un coinvolgimento delle parti sociali".