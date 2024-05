Petrolchimico, sviluppo sostenibile. Premiata la tecnologia Moretec

Un altro riconoscimento al centro Giulio Natta. Eccellenza nell’eccellenza. E, da qui, nasce la proposta rilanciata dal Cds Cultura: creare a Ferrara un centro nazionale del riciclo integrale della plastica. L’idea del Cds viene rilanciata in una nota che arriva dopo il riconoscimento, al Natta, del premio ‘Giusta transizione’ assegnato dall’Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile). "Purtroppo – così dal Cds – come tutti sappiamo, anche questo ulteriore riconoscimento non sarà sufficiente a produrre ricadute concrete sul petrolchimico cittadino che dovrà accontentarsi di un rilancio affidato alla riduzione del prelievo delle acque dal Po che riteniamo sicuramente necessario ma non certamente sufficiente a un rilancio di un’area strategica per la chimica nazionale". Come si sa, precisano dal Cds, "il percorso per il riciclo molecolare della plastica a Ferrara è stato di fatto interrotto con la scelta da parte di Eni di chiudere un impianto essenziale per la lavorazione del cosiddetto olio pirolitico prodotto dalla tecnologia MoReTec (o da altre similari)". Senza l’impianto di Porto Marghera o di una sua sempre auspicata alternativa più eco sostenibile "l’industrializzazione della tecnologia MoReTec avrà luogo in Germania (Wesseling, cittadina vicino a Colonia) e non in Italia – osservano – con l’aggravante che nessun think tank verrà avviato per progettare il futuro della chimica nel nostro Paese e nella nostra città, ma il cosiddetto rilancio verrà affidato, come detto, a semplici progetti di bonus facciata".

E qui si entra nel vivo della proposta politica. "Siamo nel pieno della campagna elettorale – proseguono dal Cds – e ci auguriamo che il tema dello sviluppo sostenibile del Petrolchimico salga all’ordine del giorno, con la proposta di progetti strategici che garantiscano il futuro come accadde negli anni ’80 con gli importanti breakthrough del polipropilene e non con soli miglioramenti gestionali di breve periodo, perché la petrolchimica a Ferrara e nel nostro Paese non avrà un futuro se non avvierà un ciclo virtuoso di innovazioni che sappiano affrontare lo strapotere delle grandi aziende che hanno impianti di enormi dimensioni a ‘bocca di pozzo’ e di raffineria, con costi delle materie prime sensibilmente inferiori a quelli sopportati in Italia". Per quanto riguarda il Cds, arriva una conferma di una linea già stabilita in più occasioni. "Continueremo – chiudono – come abbiamo fatto in questi ultimi anni a proporre e ad anticipare soluzioni per tentare di salvaguardare una riconosciuta eccellenza della ricerca scientifica".