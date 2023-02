"Petrolchimico, una sfida aperta Prioritaria la ripartenza di Yara"

di Federico Di Bisceglie

In vista del confronto con il Comune, relativamente al Petrolchimico, i sindacati mettono nero su bianco una serie di priorità inderogabili e che dovranno essere al centro della discussione. Al netto del confronto sul progetto di recupero dell’acqua – finalizzato a ridurre il prelievo idrico in Po per il ciclo produttivo dell’impianto – i sindacalisti indicano quattro punti cardine. "E’ fondamentale fare chiarezza sul rinnovo dell’accordo tra Versalis e Basell per la fornitura di materie prime (etilene e propilene) – spiegano i confederali di categoria, Filtem, Femca e Uiltec – che dopo la stop del Cracking di Porto Marghera dipendono in gran parte dalla operatività del sito di Priolo. Prioritaria è la ripartenza delle attività produttive di Yara, una situazione di responsabilità sociale importante quella che accompagna da mesi l’inattività dell’impianto che utilizza metano, ma che per ovvi motivi alimenta il bisogno di sapere quando ripartirà. Infine, occorre valorizzazione delle produzioni qualificanti in Basell, nell’area Catalyst, con sensibili incrementi produttivi che innalzino il saldo complessivo delle attività dell’intero sito". Riguardo al progetto promosso da Comune e Ifm, i rappresentanti dei lavoratori, ragionano sulla transizione. "Le dichiarazioni di intenti, che tutte le direzioni aziendali veicolano dentro e fuori lo stabilimento, guardano alla transizione con ottimismo – riconoscono i sindacalisti –. Tutti sono impegnati nel darsi obiettivi per un futuro che per essere credibile deve però vedere, ora, la realizzazione di interventi ed investimenti per accompagnare le attuali produzioni al futuro. Captazione delle quantità di CO2 emesse, ricerca sull’idrogeno, recupero fisico e chimico della plastica a fine vita, diversificazione delle materie prime, decarbonizzazione: sono aspirazioni che andrebbero accompagnate, a nostro avviso, da previsioni certe di investimenti e di attività concrete, per dare anche agli impegni sull’efficientamento idrico di Ifm la necessaria prospettiva di ammortamento e di ritorno delle spese provenienti da risorse pubbliche e private". La visione sul futuro. "Occorre strutturare con visione e prospettiva il Polo chimico di Ferrara, nelle sue diverse caratterizzazioni aziendali, come Polo di sviluppo delle tecniche di riciclo e come sede delle tecnologie emergenti – scrivono Filtem, Femca e Uiltec –. Gli sforzi di Ifm vanno sostenuti, ma serve pure un forte protagonismo delle aziende titolari dei cicli produttivi e di ricerca. Serve presentarsi anche alla Regione oltre che ai ministeri competenti (da cui auspichiamo un interesse maggiore sulle sorti del Polo ferrarese) con una proposta di programmazione operativa di prospettiva che giustifichi anche il sostegno pubblico allo sviluppo ed alla realizzazione di interventi".