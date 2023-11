Petrolchimico verso il rilancio: "Sinergia sindacati-Comune, si marcia nella stessa direzione"

Un primo faccia a faccia, tra sindacati e Comune, per arrivare alla costruzione del protocollo d’intesa per il rilancio del Petrolchimico. Il primo follow up dopo l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato "più che positivo", anche perché per la prima volta "si marcia tutti nella stessa direzione".

L’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni, aggiunge un altro gallone ai suoi gradi e ingrana la marcia per arrivare il prima possibile alla definizione del patto che dovrà mettere assieme tutti gli stakeholder coinvolti nel piano di rilancio del Polo, che passa prima di tutto dal progetto di efficientamento idrico che porterà a un risparmio del 50% del prelievo d’acqua dal Po per il ciclo produttivo. Anche dai rappresentanti sindacali, seduti al Tavolo in Comune, trapela ottimismo. "Quello di oggi pomeriggio (ieri, ndr) – così l’assessore Balboni – è il primo incontro di una lunga serie di appuntamenti che ci porteranno alla stesura del protocollo di collaborazione, che prevederà anche la partecipazione diretta anche dei ministeri, a partire dal Mimit guidato da Adolfo Urso, che si è già speso in favore di questo progetto". Gli incontri a Roma per la verità sono stati due: qualche mese fa, il primo, più interlocutorio mentre il secondo di pochi giorni fa ha dato oggettivamente un input molto operativo al progetto di cui il Comune è capofila. La cosa che rende ottimista l’assessore all’Ambiente è il fatto di aver ricevuto "indicazioni non solo politiche, ma anche di carattere tecnico su come arrivare a intercettare diverse linee di finanziamento per sostenere il piano". L’unico aspetto sul quale l’amministratore non si espone è quello della tempistica. "Il protocollo d’intesa – dettaglia – rispetto all’accordo di programma a cui avevamo pensato inizialmente, è senz’altro uno strumento più agevole anche in termini di stesura". La componente che è stata particolarmente apprezzata di tutto questo lungo percorso è legata alle "partecipazioni eccellenti" che hanno preso parte all’incontro al ministero.

Non è, infatti, scontato mettere attorno allo stesso tavolo i vertici di aziende del calibro di Basell, Yara ed Eni-Versalis. Invece con un abile lavoro di tessitura, il Comune è riuscito a mettere tutti assieme. Ora, si tratta di fare l’ultimo miglio. Anche se forse è il più importante, ovvero quello di trovare i finanziamenti. Ciò che rileva, tuttavia, è che nel protocollo che verrà compilato verranno esplicitati e inseriti i sei obiettivi che compongono l’intero piano che, oltre a essere particolarmente efficace in termini di capacità produttiva, ha una forte attenzione all’ambiente e alla transizione. Non è ancora una sfida vinta, ma è sicuramente un primo passo importante in questa direzione. Sul futuro del Petrolchimico, fortunatamente, la città ha risposto presente.