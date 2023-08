Pettazzoni: "Situazione nota ai tempi di Toselli"

"Sin dai tempi della precedente amministrazione come gruppo consiliare avevamo manifestato dubbi e perplessità sulla questione Ente Territorio". A reagire è Marco Pettazzoni, oggi consigliere di Orgoglio Centese e in opposizione durante l’amministrazione Toselli. "A quell’epoca lamentavamo il fatto che non fosse stata presentata al Consiglio Comunale una visione in merito alla situazione o resi pubblici il bilancio ed i conti della gestione – dice –. Ricevevamo solo rassicurazioni verbali da parte dell’ex primo cittadino, per poi ritrovarci con un "buco" che oggi rischia di essere più elevato della cifra che era stata accantonata come fondo di rischio. Si dovrà far luce sull’operato della precedente amministrazione, che quando si insediò aveva un debito di 72.000 euro a fronte di un capitale sociale a garanzia di 60.000 – prosegue –. A quell’epoca risanare i conti e ridare slancio e futuro a Ente Territorio sarebbe stato agevole o in alternativa si poteva chiudere. Toselli ha tentennato continuando a fare operare la società anche dopo la messa in liquidazione, generando ulteriore debito fino ad arrivare all’attuale mezzo milione di euro. Le affermazioni dell’ex sindaco Toselli e dei suoi sostenitori sono inaccettabili – conclude –: perchè non hanno risolto loro la situazione? Chiediamo, come gruppo consiliare, di fare chiarezza sulla vicenda e sulle responsabilità in modo da garantire la trasparenza nei confronti dei cittadini e ci aspettiamo che l’amministrazione Accorsi sia puntuale nel dare le informazioni sui risvolti di questa vicenda". Poi la voce della Lega: "Con la sentenza di liquidazione giudiziale il progetto voluto nel 2014 dal Pd arriva al capolinea e si rileva un buco nell’acqua. È inaccettabile – dice Alex Melloni – vedere una partecipata del Comune non onorare gli impegni presi e lasciare un buco così. Ci aspettiamo delle risposte concrete da parte della Giunta Accorsi che ha l’obbligo morale di tutelare chi ha lavorato".