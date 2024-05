Pgs Don Bosco, 55 anni di storia della città. Iniziativa per celebrarla

Correva l’anno 1969 quando, dopo la costruzione della palestra San Benedetto sopra il complesso del cinema-teatro, grazie a Don Benigno Ponti, direttore del Collegio Salesiano San Carlo insieme a Giovanni Benfenati, parrocchiano e poi primo presidente delle Polisportive Giovanili Salesiane (P.G.S.), nasce il sodalizio a Ferrara. Inizialmente le attività sportive praticate erano di pallavolo e pallacanestro femminile, oltre a pallavolo e calcio maschile. Già nei primi anni ’70 vengono raggiunti alti livelli dalle prime formazioni sportive, ricordando in particolare il campionato di volley femminile in serie B, guidato dall’allenatore Massimo Calabresi e il campionato di serie D maschile della pallamano, negli anni ’80. Si ricordano in quegli anni il presidente Bruno Carrieri, poi succeduto da Lavinio Vallini e Franca Marzocchi, responsabile della formazione di dirigenti atleti e allenatori, oggi consigliera provinciale P.G.S. Poi dal 2000 a reggere la P.G.S., che intanto con il nome attuale di PGS Ferrarese Don Bosco unificava tutti gli sport e le attività, è stata eletta una grande presidente, Angela Bellotti. Non solo negli anni della sua presidenza si sono moltiplicati gli iscritti, ma è stata anche curata in modo particolare la formazione, nello spirito Salesiano, degli allenatori e degli atleti/e: così sono emerse giovani figure come Carla Rovigatti, già atleta e poi allenatrice,

Sergio Bondandini, allenatore in passato dei pulcini calcio, Mauricio Josè Polelli ex atleta e

vice allenatore, l’attuale presidente Daniele Legnani e tutto il consiglio direttivo, che oggi continuano, con tenacia e passione educativa, a guidare la società. Tra le tante figure citate dobbiamo sottolineare la presenza di Luca Montanari, “Ciccio”, segretario P.G.S. tuttofare, che con il suo stile accogliente e disponibile nei confronti di tutti gli atleti e allenatori ha mostrato lo spirito salesiano attraverso l’accompagnamento nello sport. Insomma, 55 anni di educazione e passione che, grazie alle decine di volontari e sacerdoti salesiani, che si sono succeduti e che purtroppo non riusciremo a menzionare, la P.G.S. oggi continua ad operare per seguire le proprie atlete e atleti, dai 3 ai 96 anni. Per celebrare questa ricorrenza oggi alle 16.30, dalla Parrocchia di San

enedetto partirà la nuova edizione dell’iniziativa “P.G.S.-Sambe on walk“, una passeggiata con Don Bosco” pensata per tutte le età e capacità, per finanziare le attività della parrocchia.