Piace il metodo pragmatico. Fabbri: "Intesa oltre la politica". Garuti: "Buono il modo di porsi"

"La collaborazione con il presidente de Pascale è sempre stata fattiva e pragmatica fin dall’inizio. Ci siamo confrontati su temi essenziali e strategici per il nostro territorio quali sanità e infrastrutture, dalla trentennale attesa della Cispadana alla terza corsia dell’autostrada, senza dimenticare i temi del turismo e del lavoro, basti pensare alle difficoltà della Berco di Copparo, della VM di Cento, il polo petrolchimico, senza tralasciare i problemi minori che comunque coinvolgono i comuni del Ferrarese". Avevamo già visto in più occasioni una consuetudine strutturata tra il primo cittadino di Ferrara, Alan Fabbri e il governatore emiliano-romagnolo, Michele de Pascale. Ieri, nell’ambito dell’incontro tra il numero uno di viale Aldo Moro e l’inquilino di palazzo Municipale (assieme ai collegi sindaci di tutta la provincia), è arrivata l’ulteriore conferma. "Ringrazio de Pascale per la sua onestà intellettuale – scandisce Fabbri – che trascende le posizioni politiche, e la sua piena disponibilità nell’intraprendere percorsi volti a risolvere i problemi e le criticità dei singoli territori". "Questo incontro tra i sindaci del territorio, il presidente della Regione e il presidente della Provincia – aggiunge in chiosa il sindaco della città capoluogo rivolgendosi ai colleghi degli altri territori – è un momento importante, spesso non facile da organizzare considerati gli impegni istituzionali di ciascuno dei presenti, che ringrazio per aver portato il loro contributo". "Rimarcare le differenze, valorizzando le diversità del territorio ferrarese e le esigenze di ciascuno" è la questione dirimente per il presidente della Provincia Daniele Garuti, che ha poi invitato i singoli rappresentanti dei 21 Comuni a prendere parola in un incontro a porte chiuse, durato due ore. Lavoro, sanità, infrastrutture, Ferrara-Mare "cantiere eterno", i trasporti, le pressanti richieste di realizzare altri centri biogas e biometano, le sentite questioni legate al granchio blu, la difesa del mare e dragaggio, sono tra i temi ulteriormente emersi dalle parole dei sindaci che oggi hanno rappresentato il Ferrarese. "Dal presidente de Pascale – aggiunge Garuti – abbiamo riscontrato un bel modo di porsi, in ossequio alla sua esperienza amministrativa che riesce sempre ad anteporre la dimensione pragmatica a quella ideologico-politica. L’obiettivo di tutti è quello di fare il meglio possibile per il bene della città e della provincia. Questo è il modo giusto, anche sul piano metodologico, per perseguirlo". Sul versante delle sfide anche per l’ente che ha sede in Casello (momentaneamente trasferito negli uffici di corso Isonzo), esistono diverse incognite. "Siamo nel picco di una piena – è la metafora con cui Garuti rende l’idea della sfida – i cantieri del Pnrr sono in fase di avanzamento e ci stiamo adoperando, in particolare per quanto riguarda gli edifici scolastici, affinché si possano concludere nei tempi richiesti dalle direttive europee. Anche per riuscire a garantire il corretto inizio dell’anno scolastico, a settembre. Siamo impegnati sul versante infrastrutturale, che in questa fase riguarda per lo più la manutenzione dei ponti. Siamo consapevoli di creare qualche disagio ai cittadini, ma la volontà è quella di prenderci cura del nostro territorio, anche a costo di sacrifici".

f. d. b.