"Piaga da estirpare, subito la Cabina di regia"

"Il fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera in provincia di Ferrara è ormai diffuso e operoso, radicato e stanziale in particolar modo nel settore agricolo". Per Dario Alba, segretario provinciale Flai Cgil, la denuncia di un presunto ‘caporale’ ad Argenta è un’ulteriore conferma di tutto ciò. "Come Flai – aggiunge il sindacalista – non possiamo che esprimere soddisfazione per l’operazione di guardia di finanza e procura, ma al tempo stesso non possiamo far altro che esternare la nostra forte preoccupazione per ciò che ormai si ripete costantemente da tempo: intermediazione illecita di manodopera nel settore agricolo". Ciò che stimola l’apprensione del sindacato è "l’avvicinarsi della fase della raccolta della frutta, poiché è proprio in queste situazioni che nidificano e proliferano i caporali, che trovano terreno fertile anche nello stato di bisogno dei lavoratori stranieri, soprattutto se extracomunitari".

Proprio i lavoratori migranti, puntualizza Alba, "sono i soggetti più deboli e fragili per gli ‘arruolamenti’ da parte dei caporali poiché necessitano di dimostrare di avere un reddito minimo per il rinnovo del permesso di soggiorno, uno stato di bisogno, di precarietà, di vulnerabilità e di ricattabilità spesso creato dai meandri della burocrazia italiana". Lo sfruttamento lavorativo "è sotto gli occhi di tutti ed è un problema della comunità ferrarese, ma a volte fa più comodo voltarsi dall’altra parte e non vedere. Ecco perché – affonda Alba – sollecitiamo per l’ennesima volta le istituzioni locali, in primis l’Inps e il prefetto, per la costituzione della sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità. La Cabina di regia, appunto, è uno dei tasselli mancanti nella lotta all’intermediazione illecita di manodopera, uno strumento di prevenzione utile e di supporto all’importante lavoro svolto dagli inquirenti. Siamo certi – conclude il sindacalista – che il controllo del mercato del lavoro agricolo da parte del pubblico sia il punto da cui partire".