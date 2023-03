Pianeta carcere, il processo Devasta la cella con una sbarra La procura chiede la condanna

di Federico Malavasi

Aveva devastato una cella dell’Arginone impugnando una spranga ricavata da una branda in metallo. Un episodio avvenuto alla fine di dicembre del 2019 e approdato ieri mattina in tribunale. Il detenuto, un 35enne tunisino, è imputato di danneggiamento. Il processo a suo carico è arrivato nelle scorse ore alla fase della discussione dopo l’esame dei due agenti della polizia penitenziaria intervenuti in quel frangente. La procura ha chiesto una condanna a otto mesi di reclusione. Il 26 giugno si tornerà in aula per l’arringa difensiva e la sentenza.

I fatti finiti al centro del procedimento risalgono al 28 dicembre del 2019. Lo straniero (oggi tornato in libertà) era in carcere per questioni di droga. Lo straniero – difeso dagli avvocati Simone Matraxia e Alex De Anna – aveva dato in escandescenza tra le mura della sua cella nella sezione ‘Nuovi giunti’, danneggiando mobili e sanitari. Come ‘arma’ per devastare la stanza si era servito di una spranga di metallo, ricavata da una parte della branda. Brandendo quel pezzo di metallo aveva iniziato a colpire tutto quello che aveva a tiro, sfondando lavandino e sanitari. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, che hanno visto pezzi del mobilio danneggiato volare all’esterno della cella. Il detenuto fu quindi denunciato per il danneggiamento di beni di proprietà della pubblica amministrazione e da quella denuncia era scaturito il procedimento arrivato ieri alle battute conclusive. La procura, si diceva, ha chiesto la condanna a otto mesi di reclusione. La sentenza è attesa per giugno. Il caso, seppure più datato rispetto ai più recenti fatti di cronaca, testimonia la situazione che da tempo è al centro delle denunce dei sindacati di polizia penitenziaria.

I rappresentanti degli agenti puntano il dito sulle difficili condizioni in cui i poliziotti lavorano tra le mura del carcere. Sono infatti numerosi i casi di aggressioni subite dal personale, alcune delle quali avvenute proprio nelle ultime settimane. Situazioni che hanno più volte acceso i riflettori sulla casa circondariale, recentemente oggetto di una visita del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.