Pianeta università. Sicurezza informatica, gli studenti a lezione

CyberChallenge 2024, Unife partecipa per il terzo anno all’iniziativa europea per l’educazione alla sicurezza informatica. Sono aperte le iscrizioni alla prossima edizione della CyberChallenge, iniziativa di formazione in cybersecurity a carattere internazionale a cui Unife partecipa per il terzo anno consecutivo. L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti tra i 16 e 24 anni, che devono essere “armati” di un po’ di esperienza di programmazione informatica e soprattutto di passione, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), oltre a tanta voglia di imparare. Un po’ formazione, un po’ competizione, sicuramente tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti di un programma che vede la nostra Università come sede locale, grazie al coinvolgimento attivo di docenti, dottorande/i e assegniste/i di ricerca dei Dipartimenti di Matematica e Informatica e di Ingegneria. Ragazze e ragazzi delle superiori e dell’Università hanno tempo per iscriversi alla CyberChallenge fino all’8 febbraio di quest’anno. Le iscrizioni sono già aperte, selezionando Unife come sede. Per essere ammessi bisogna superare un pretest in programma il 10 febbraio al pomeriggio e a seguire un secondo test il 13 febbraio. Sempre da metà febbraio prenderà il via l’attività di formazione e addestramento, che vedrà i cyberatleti selezionati coinvolti due pomeriggi alla settimana non solo in lezioni teoriche e pratiche ma anche in simulazioni di gare, prove tipo Capture-The-Flag (Ctf), guidati da esperti e professionisti nel settore della cybersecurity. Il tutto culminerà a fine maggio con la gara locale e infine con la competizione nazionale a Torino a inizio luglio.