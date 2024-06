Piani asfalti, nuovo look a Codigoro

Dopo una media di sei mesi di attesa, dovuti al tempo occorrente dallo scavo per la sostituzione delle condotte, il terreno scavato e rimesso si stabilizzi in maniera sicura, poi venga provvisoriamente ricoperto dall’asfalto, diverse vie di Codigoro sono state asfaltate o lo saranno nel corso dei prossimi giorni. Nel dettaglio si tratta delle vie Piemonte, della Repubblica, Gramsci, Bruno Buozzi, Pisacane, Mazzini, Risorgimento, Leopardi, Foscolo, Petrarca e Trieste oggetto alcuni mesi fa dei lavori della società "In-Rete", per conto di Hera, che prevedevano interventi complessi tesi alla sostituzione delle vecchie condotte dove passava il gas metano. Erano condutture in ghisa con giunti in canapa e piombo non risanate, pvc, cemento amianto e altro materiale non previsto dalle norme tecniche che Hera doveva sostituire con tubazioni più moderne, ma soprattutto più sicure ed a norma.

Più articolato l’intervento sulla via Pomposa, chiusa completamente durante il periodo pasquale, coi lavori del rifacimento della pista ciclabile, sospesi durante i giorni della Pasqua su disposizione del sindaco Alice Zanardi per non penalizzare le attività commerciale che vi insistono. La settimana scorsa parzialmente richiusa per i lavori della sostituzione della condutture del metano. "Ma credo entro breve verrà riaperta – spiega il primo cittadino – e chiedo scusa per gli innegabili, ma obbligatori disagi, tuttavia ricordo come i "lavori di "In Rete" prevedano una spesa complessiva di 6 milioni e, iniziati a giugno del 2021, si concluderanno alla fine del prossimo anno. Nell’importo è compresa la spesa di 1,5 milioni di euro per riasfaltare". "Nel dettaglio – precisa l’assessore Stefano Adami – abbiamo una sostituzione e contemporanea dimissione complessiva a fine lavori di 18.032 metri di tubi, coinvolgendo ben 71 vie di Codigoro".

Le strade dove erano stati fatti i lavori, proprio per la sostituzione delle tubazioni ed volte anche degli stessi contatori del metano presso le abitazioni, erano ridotte in condizioni pietose, tanto che al passaggio dei mezzi pesanti sussultavano i muri delle case. Qualche problema di cartellonistica di preavviso durante la fase dell’asfaltatura, superati dalle condizioni ottimali delle strade a fine lavori. "Ci sta a cuore la sicurezza della nostra gente – concludono Zanardi ed Adami – comprendiamo i disagi e ce ne rammarichiamo, se avessimo avuto alternative le avremmo perseguite, bisognerà attendere e pazientare, ma siamo sicuri che alla fine la soddisfazione, compenserà le difficoltà e le seccature, eventualmente, subite da tutti".

cla. casta.