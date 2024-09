Il piano per contrastare le alluvioni: “Argini e tracimazioni controllate. Un progetto da quattro miliardi”

Ferrara, 21 settembre 2024 – Dall’alluvione alla soluzione. O quasi. Esiste un piano, stimato in quattro miliardi di intervento, concepito per limitare il più possibile l’effetto travolgente e devastante delle alluvioni. Certo, si tratta di una serie di interventi che richiederanno anni – dodici per la precisione – il cui soggetto attuatore dovrà essere la Regione. Si chiama piano di ‘Ricostruzione’ finalizzato a mitigare il rischio idrogeologico nei territori che anche negli ultimi giorni sono stati flagellati dal maltempo. Gli stakeholder coinvolti sono stati tantissimi, ma a coordinare tutto il lavoro – durato all’incirca sei mesi – è stato il segretario dell’Autorità distrettuale di Bacino del Fiume Po, Alessandro Bratti. Dopo gli eventi drammatici che hanno riguardato la Romagna e in parte anche il nostro territorio nella parte di Argenta e Campotto, gli abbiamo chiesto qual è lo stato dell’arte del piano.

Tecnici e protezione civile al lavoro. Nel tondo, Alessandro Bratti

Bratti, il piano che avete elaborato a che punto è?

“Lo abbiamo consegnato nelle mani del commissario Francesco Paolo Figliuolo. Ora, siamo in attesa dei pareri da parte dei ministeri coinvolti. Il piano preliminare è stato consegnato a marzo 2024, mentre quello definitivo è stato ultimato nel giugno scorso. Siamo dunque in attesa di risposta da parte dei ministeri competenti”.

Quali sono le aree che avete preso in considerazione?

“Le stesse che proprio in questi giorni sono state travolte dagli eventi alluvionali. Per cui principalmente il territorio del bolognese, del ravennate e una parte di territorio ferrarese nella parte argentana. Nella fattispecie di Campotto”.

Che tipo di soluzioni siete riusciti a individuare per mitigare l’impatto del dissesto idrogeologico?

“Parto con una doverosa premessa. Si tratta di azioni di mitigazione, per cui probabilmente con evento di questa portata gli effetti degli interventi non sarebbero stati risolutivi probabilmente. Però, sarebbero comunque serviti a limitare i danni. Che comunque non è cosa da poco. Ma arriviamo alle soluzioni. Abbiamo adottato due criteri: alcuni un po’ più drastici, mentre altri più soft”.

Partiamo con quelli più significativi.

“Il primo è quello della tracimazione controllata. Ossia l’individuazione di aree agricole, in prossimità dei bacini coinvolti dalle alluvioni nelle quali far defluire l’acqua prima dell’alluvione. In modo da evitare che la rotta del fiume abbia effetti devastanti come quelli che abbiamo visto nei giorni scorsi”.

Avete considerato il punto di vista degli agricoltori?

“Certo, ai proprietari va riconosciuta un’indennità a fronte dei terreni messi a disposizione. Aree che, strutturalmente, dovranno fungere da ‘cuscinetti’ per contenere l’acqua. Parallelamente, abbiamo individuato alcuni corsi d’acqua per i quali dovrebbero essere allargati i bacini. Dunque gli argini. In terza istanza, è stato incluso nel piano anche un progetto di abbassamento delle aree golenali”.

E gli interventi più soft?

“La delocalizzazione di alcune realtà da un punto a rischio alluvione a un altro meno esposto e una serie di vincoli all’espansione urbanistica nei pressi di corsi d’acqua”.

Costi e tempi di realizzazione?

“Si tratta di un piano realizzabile in 12 anni, da parte della Regione. Sono quattro miliardi. Ora, questi fondi vanno trovati e spero che si inizi con l’inserimento del piano in Finanziaria”.