Piano asfalti e frazioni: "Oltre venti interventi, la manutenzione c’è. Ringrazio i residenti"

Ascolto dei cittadini, valutazione, fattibilità ed interventi concreti. Si tratta dei punti su cui s’incentra il ‘Piano Asfalti 2024 - edizione frazioni e sicurezza’, relativo al progetto di riqualificazione e manutenzione stradale su tutto il territorio e la messa in sicurezza delle zone più sensibili della città. Il Piano è stato illustrato dal vicesindaco con delega alle frazioni Nicola Lodi, il dirigente del settore opere pubbliche e patrimonio Antonio Parenti, il responsabile viabilità, segnaletica e decoro urbano Diego Contiero e il responsabile manutenzione strade Marco Lazzari. Un piano che prevede un investimento pari a oltre 300 mila euro, con oltre venti interventi di manutenzione straordinaria, tra cui l’installazione di dieci piattaforme rialzate e un dosso in gomma, il rifacimento del viale pedonale di via dell’Agrifoglio a Malborghetto di Boara, il rifacimento dei marciapiedi di via Bellini (Porotto), via del Sole (San Bartolomeo in Bosco) e via Ricciarelli (Aguscello), la riqualificazione dei piazzali delle chiese di Viconovo, Albarea e Fossadalbero, l’installazione di guardrail a Viconovo, Albarea e Torre Fossa (rispettivamente in via Massafiscaglia e in via Fabbri) e il rifacimento dell’asfalto nel parcheggio di via del Sostegno a Cona.

"Grazie alle segnalazioni dei residenti – ha spiegato il vicesindaco Nicola Lodi –, anche quest’anno interverremo su strade e marciapiedi che hanno urgente bisogno di manutenzione. Il Piano Asfalti è un progetto che coinvolge un territorio vastissimo e abbiamo cercato di dare la priorità agli interventi più impellenti, come il rifacimento dei tre marciapiedi a San Bartolomeo in Bosco, Aguscello e Porotto, ammalorati da anni e diventati pericolosi per l’incolumità di chi, ogni giorno, li utilizza. Questo pacchetto di riqualificazioni ad ampio raggio è l’ennesima dimostrazione di come l’amministrazione abbia a cuore i bisogni dei cittadini: le loro richieste vengono sempre ascoltate". Le frazioni coinvolte nel Piano Asfalti 2024 sono dunque San Martino, Boara, Porotto, Focomorto, Corlo, Pontegradella, Chiesuol del Fosso, Quartesana, San Bartolomeo in Bosco, Aguscello, Viconovo, Albarea, Torre Fossa, Malborghetto di Boara, Cona. In ambito sicurezza, invece, rientra il Piano Parchi, dove sono stati investiti per quest’anno oltre 550 mila euro. Tra i lavori che verranno eseguiti, è in corso da febbraio la riqualificazione del parco Monti Perticari, che dureranno circa 210 giorni e l’investimento è pari a 450 mila euro. Nel piano è poi compresa la realizzazione di un percorso educativo in collaborazione con la Fiab al parco Giordano Bruno, riqualificato e inaugurato alla fine del 2023. In questo caso i lavori sono previsti ad aprile, con un investimento complessivo di 6 mila euro. Infine, a giugno 2024 partirà il cantiere nell’area verde di Porta Catena, dove verranno realizzati un campo polivalente e un’area giochi. L’importo complessivo dell’intervento è di 100mila euro, di cui 70mila provenienti dalla Regione e 30mila a disposizione dell’amministrazione comunale.

Mario Tosatti