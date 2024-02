Piano asfalti, via al progetto

Sarà avviata nei prossimi giorni, la procedura per l’affidamento dei lavori del programma di riqualificazione di strade e marciapiedi su tutto il territorio comunale di Fiscaglia, per un investimento di oltre 500mila euro. Lavori che saranno possibili "senza ricorrere a mutui ovvero senza generare debito – commenta il sindaco Fabio Tosi –, grazie alle risorse di avanzo di bilancio disponibili per merito di un’attenta gestione economico-finanziaria che abbiamo fortemente voluto attuare come amministrazione comunale nel corso di questa legislatura".

Oggetto degli interventi saranno un ampio numero di strade, alcuni marciapiedi e intersezioni in tutto il territorio comunale, per circa sette chilometri. Nella pianificazione si è tenuto conto del monitoraggio dell’Ufficio Tecnico, delle segnalazioni ricevute dai cittadini e del criterio di valutazione di priorità: "Al nostro piano asfalti – aggiunge il primo cittadino – andranno ad aggiungersi altri lavori di asfaltatura in diverse vie e strade, che saranno realizzati da parte dei gestori dei servizi, come Cadf, 2iReteGas e OpenFiber che, in sinergia con il nostro Comune, in questi ultimi mesi hanno sviluppato e ammodernato i loro impianti per migliorare la qualità e la tipologia del servizio offerto ai cittadini. Nelle prossime settimane, a conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Tigli e via Cascina (progetto interamente finanziato con contributo ministeriale ottenuto nel 2021) sarà possibile utilizzate anche le risorse derivanti dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori durante la gara a completamento di ulteriori tratti nell’ambito della realizzazione dell’opera principale".

Ecco le vie che saranno interessate dai lavori: Piazza Togliatti; viale IV Novembre, via Guglielmo Marconi, via Canal Serrato, via S. Pietro, via Provane Gallare, via Riviera Canani, via Bruciata, via F.lli Cervi, via Aldo Moro, via del Lavoro, via della Pace, Piazza Repubblica, via De Gasperi a Massa Fiscaglia. A Migliaro si interverrà su via Gramsci, via Quarrà, via Rabbiosa, via Sfondrabò, via Bonifica, via Pasubio, via G. Matteotti, via Guaraldi, via Bruno Buozzi, via Amendola, via Donatori di Sangue. A Migliarino, su via Robustini, via I Maggio, Corso Vittorio Emanuele, via Matrana, via Strada Zerbina, via Ribega, via Albieri, via S. Bartolomeo, via Travaglio (direzione Tresignana), via Pavanelli.

Valerio Franzoni