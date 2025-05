Piano carceri, il grido d’allarme: "Arginone, celle sovraffollate. Ridurre la pressione detentiva"

Una nota lunga e circostanziata, in cui – dati della Corte dei Conti alla mano – viene evidenziato lo stato in cui versano le nostre case circondariali, con un particolare riferimento specifico al ‘Piano carceri’. Sono i consiglieri comunali del Pd, Davide Nanni e Anna Chiappini a compilarla analizzando nel dettaglio la situazione dell’Arginone. "La casa circondariale Satta – così i due esponenti della minoranza nel documento a doppia firma – ospita 396 detenuti a fronte di 244 posti regolamentari, gli agenti sono 167 su 194 previsti e gli educatori solo cinque. Numeri che rendono sempre più difficile la gestione delle emergenze in una struttura complessa, caratterizzata da più circuiti detentivi, e limitano l’efficacia degli interventi trattamentali proposti". Di qui, un riferimento alla recente intervista che il Carlino ha fatto al sottosegretario con delega alle carceri, Andrea Delmastro Delle Vedove. "Alla richiesta di implementare il personale, il sottosegretario Delmastro ha risposto di stare tranquilli – riportano – ‘Tra il 2026 e il 2027 Ferrara avrà un nuovo padiglione che aumenterà sensibilmente la disponibilità di posti nel carcere’. Un’opera di cui si parla da dieci anni, ancora in fase di progettazione. Nel report della Corte dei Conti si evidenzia come il costo dell’intervento (15,5 milioni di euro), sia "superiore alle risorse stanziate" dal governo. Nel frattempo sono diminuiti i posti da realizzare: 80 rispetto ai 200 del 2014. Secondo il ministro Nordio sarà comunque una struttura "ad alta vocazione trattamentale"". "Ad oggi sappiamo solo che verranno ridotti gli spazi per attività all’aperto dei detenuti – si legge ancora nel documento di Chiappini e Nanni –. In questi anni il costante "disallineamento" tra velocità dei lavori programmati e mutamento delle esigenze detentive ha solo aggravato il sovraffollamento delle carceri italiane. Non basta promettere di costruire nuove celle per migliorare la vita dei detenuti: occorrono misure immediate e strutturali per ridurre la pressione detentiva, a Ferrara e in tutta Italia, garantendo una equa distribuzione territoriale dei ristretti". La custodia cautelare in carcere, concludono, "deve essere limitata a casi oggettivamente gravi, implementando le forme di pena alternative alla detenzione e il ricovero in comunità di chi soffre disturbi mentali o tossicodipendenze. Al governo e agli enti locali chiediamo un maggior impegno economico nel sostenere i progetti trattamentali e di reinserimento sociale dei detenuti, portati avanti con motivazione e continuità da diverse realtà di volontariato. Non lasciamole sole".