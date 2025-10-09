Piano di emergenza alla Chemia. Esercitazione in caso di incendio

Oggi si terrà presso la sala operativa della Prefettura di Ferrara un’esercitazione di protezione civile, a seguito dell’approvazione in data 5 maggio del piano di emergenza esterna per lo stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante denominato Chemia s.p.a, in via Statale 337 a Dosso, frazione del comune di Terre del Reno.

Un gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e da Arpae, ha predisposto un documento di impianto per l’esercitazione sopra indicata sia per posti di comando che prove di soccorso reali, ma senza coinvolgimento della popolazione e senza alcun rischio per lavoratori e residenti.

L’evento simulato consiste in uno scenario di incendio incontrollato all’interno di un magazzino di stoccaggio della Chemia contenente sostanze pericolose, con conseguente dispersione dei fumi di combustione in atmosfera contenenti ossidi azoto (NOx) e/o ossidi di zolfo (SOx). Nonostante un primo intervento della squadra di emergenza interna dello stabilimento, l’incendio si propaga all’intero magazzino.

La situazione richiede, pertanto, l’intervento dei vigili del fuoco per la gestione dell’incendio e del 118 per il soccorso di alcune persone ferite e/o colpite da malore.

L’esercitazione permetterà di verificare i flussi di comunicazione e dell’efficacia del piano di emergenza, oltre che del piano comunale di Protezione Civile di Terre del Reno, consentirà un test sull’attivazione dei piani operativi per il soccorso tecnico, sanitario e per la gestione della viabilità sulla interdizione del traffico (senza però blocco effettivo) per agevolare i soccorsi e sulla funzionalità delle sirene della ditta e dei sistemi di allerta, previa informazione capillare alla popolazione, per evitare il panico.

La simulazione terminerà nella tarda mattinata.

Il prossimo 14 ottobre poi, si terrà una riunione conclusiva in Prefettura, dove verrà verificato l’andamento effettivo della simulazione e verranno valutate eventuali criticità, per l’individuazione delle cause e dei possibili miglioramenti da apportare al documento attuale.

re. fe.