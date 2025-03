Piano di emergenza di Chemia

Il Comune di Terre del Reno ha organizzato un incontro dedicato al piano di emergenza degli stabilimenti chimici di Chemia: un’occasione per ascoltare, porre domande e dare il proprio contributo. La riunione si terrà domani alle 20.30 alla Sala Consiliare del Comune di Terre del Reno, in via Dante Alighieri 2 a Sant’Agostino. Saranno presenti i tecnici che hanno lavorato al documento. Sarà prevista anche la diretta streaming su

www.terredelreno.civicam.it. Cnemia è una società privata totalmente italiana che opera nella chimica fine, nella produzione di agrofarmaci e nutrizionali. Fondata nel 1962, Chemia è uno dei marchi storici dell’agrochimica italiana che nel corso degli anni si è affermato nel mercato nazionale ed internazionale. Oggi Chemia è un’azienda leader nella produzione di prodotti appartenenti a tutte le classi tossicologiche e nella formulazione di prodotti in polvere bagnabile, concentrati emulsionabili, macro e microgranulati.