Piano di investimenti da 5 milioni: "Puntiamo su sociale e inclusione"

L’amministrazione comunale di Fiscaglia ha approvato il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027. Nessun aumento di tasse, un piano triennale di investimenti in opere pubbliche per 5 milioni di euro a fronte di una previsione di spesa per l’Ente di meno del 10% sono solo alcuni dei contenuti dei documenti programmatici. "Abbiamo proposto ai nostri cittadini un programma ambizioso – spiega il sindaco Fabio Tosi – e abbiamo subito iniziato a perseguire gli obiettivi di mandato coadiuvati dal supporto tecnico dell’ente. Siamo stati capaci di ottenere contributi a fondo perduto, riducendo le spese che gravavano sulle casse comunali e permettendoci di poter guardare al futuro per rendere Fiscaglia sempre più protagonista nel panorama provinciale".

E ancora: "Quello di Fiscaglia – prosegue il primo cittadino – è un bilancio che guarda anche al sociale con progetti mirati alla popolazione anziana e all’inclusione. Dentro esso presentiamo anche alcune principali opere pubbliche di estremo rilievo, come il nuovo campo di calcio in sintetico e polivalente a Migliaro, la nuova piscina per idrokinesiterapia a Massa Fiscaglia, la nuova biblioteca in piazza a Migliaro, il completamento dei lavori di adeguamento sismico e normativo del Polifunzionale di Migliarino che consentirà di sviluppare rassegne culturali e di pubblico spettacolo di alto livello, quello di AppiFarm come casa delle start-up imprenditoriali e del coworking a cui abbineremo importanti agevolazioni per nuovi insediamenti e assunzione di giovani, gli otto nuovi appartamenti nelle ex scuole di Migliarino e importanti investimenti sul versante del risparmio energetico in tutte le località per rendere le strutture sedi di associazioni e di servizi sempre più moderne ed accoglienti oltre che efficienti".

Nell’attualità di Fiscaglia entra anche il tema del marketing turistico territoriale, volto alla valorizzazione del territorio attraverso sinergie con Ferrara, Comacchio e con la Destinazione Turistica Romagna al fine di attrarre amanti delle escursioni e del turismo lento. Ma figurano interventi di rilievo dedicati alla cultura e scuola con progetti extrascolastici e di inclusione, oltre alle 3.500 ore di educatore e di sostegno. Importanti obiettivi, quello che si è posta l’amministrazione comunale: "Un ringraziamento particolare alla desidererei rivolgerlo alla mia squadra di lavoro – conclude Tosi –, che parte dagli assessori, a tutti i consiglieri ma senza dimenticare i dipendenti comunali, per l’ottimo lavoro sviluppato e proposto per questo esercizio".

Valerio Franzoni