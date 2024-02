Piano di lavoro e pavimento sporchi: sanzionato titolare di un negozio

CENTO

Un recente servizio straordinario dei carabinieri con i reparti speciali ha portato a un arresto, contravvenzioni e identificazioni. Per prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, in relazione ad alcuni furti perpetrati nei giorni scorsi nel centese, è stato organizzato nei comuni di Cento, Vigarano Mainarda e Bondeno un servizio straordinario di controllo del territorio, volto anche ad accertare il rispetto della normativa sull’igiene dei prodotti alimentari e contrastare illeciti in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti. L’attività è stata svolta dalle Stazioni della Compagnia di Cento, coadiuvate da personale del Nucleo antisofisticazioni di bologna. A questo proposito, a Cento, in un negozio alimentare di prodotti etnici, sono state riscontrate condizioni strutturali precarie e la presenza di residui alimentari su pavimento e piano di lavoro, pertanto sono state elevate contravvenzioni e richiesta la sospensione dell’attività. Un’attività congiunta su tutto il territorio che ha visto complessivamente identificate 42 persone, di cui 8 straniere, controllati 34 mezzi, 5 esercizi commerciali ed elevate 2 contravvenzioni al codice della strada.

In particolare, i carabinieri della Stazione di Bondeno hanno arrestato uno straniero, già ai domiciliari, destinatario di un provvedimento di esecuzione pene che dovrà scontrare 1 anno e 6 mesi di reclusione in quanto responsabile di reati contro la persona ed il patrimonio, commessi nella provincia di Macerata nel 2016. I carabinieri di Vigarano Mainarda hanno invece controllato e segnalato alla Prefettura, due 18enni e un 21enne trovati in possesso di hashish per uso personale e i militari di Burana hanno segnalato alla Prefettura un 50enne trovato in possesso di hashish per uso personale.