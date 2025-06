Piano di rigenerazione urbana, fondi regionali per tre opere

Rappresenta un ulteriore tassello del progetto di rivitalizzazione di luoghi, spazi ed edifici pubblici del centro storico, il progetto “Rigenera Copparo 5”, candidato al bando per la rigenerazione urbana 2024 promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Un progetto, quello redatto da Patrimonio Copparo, che è stato ammesso a finanziamento per 1.250.000 euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027: ossia l’intero contributo richiesto. "Questa è una grande notizia per la nostra città – commenta il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni – in quanto ci permette di proseguire nel percorso tracciato e avviato di donare nuova vita ad aree e spazi del nostro centro storico, non solo migliorandone l’aspetto e garantendo nuovi servizi, ma anche accrescendone l’attrattività, a sostegno dello sviluppo economico, sociale e turistico del territorio. “Rigenera Copparo 05” si pone come naturale prosecuzione dell’ampio progetto di rigenerazione urbana legata ad interventi di riqualificazione e restauro delle principali piazze cittadine, degli edifici pubblici su queste affacciati, e il Parco di Villa Zardi, finanziati con risorse Pnrr".

L’area interessata dal progetto è strategica, adiacente ed efficacemente connessa al centro storico, e caratterizzata dalla presenza di servizi di carattere sovracomunale, sedi associative e residenze popolari.

L’intervento prevede, tra le principali azioni, il restauro delle Ex Scuole, il recupero di Villa Mantovani e la realizzazione di aree verdi e percorsi pedonali.