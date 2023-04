Piano di ripresa Con oltre 603 milioni Ferrara terza in regione per fondi intercettati

Non siamo mica sempre la Cenerentola delle province. Ferrara, per lo meno sotto il profilo delle risorse intercettate grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la terza provincia in Regione se si considerano i valori assoluti in milioni di euro che i territori sono riusciti ad aggiudicarsi. Non solo: è la prima in Emilia-Romagna nel rapporto fra risorse intercettate e ricadute sul numero di abitanti. Questi sono i due dati salienti che emergono dal dettagliatissimo studio elaborato con la consueta competenza dal Cds sulla base dei dati statistici regionali. Ma andiamo a vedere in termini assoluti questi valori a che cosa corrispondono. In Provincia di Ferrara sono stati intercettati, complessivamente, oltre 603 milioni di euro. Il che significa che, pro-capite, la ricaduta sui cittadini sarà di quasi 2.100 euro. Un valore di gran lunga superiore alla media regionale, che si attesta attorno ai 1500 euro pro capite. Maglia nera, in questo senso, la provincia di Forlì-Cesena in cui il valore pro-capite scende sotto quota 1.200 euro (1.147, per la precisione). Nel capoluogo regionale, il dato del valore pro-capite legato al Pnrr resta sotto quota duemila euro. In termini assoluti, la provincia di Modena (che conta cica 700mila abitanti) ha ottenuto ‘solo’ 40 milioni in più della nostra. Pur avendo quasi il doppio della popolazione residente. Su Ferrara c’è, dunque, una doppia prospettiva attraverso cui leggere questi dati. Sì, perché se da un lato non può che far piacere essere al vertice dei valori pro-capite ottenuti grazie all’arrivo dei fondi Pnrr, d’altra parte il dato si lega indissolubilmente alla pesante crisi demografica del nostro territorio. Vale a dire che il valore è molto alto non soltanto perché le risorse che arriveranno sono oggettivamente cospicue, ma anche perché la ‘distribuzione’ sugli abitanti viene calcolata su poche unità (circa 340 mila abitanti su tutto il territorio). Tema, quello della crisi demografica, sul quale peraltro il Cds ha prodotto analisi e documenti piuttosto interessanti. Ma torniamo al Pnrr. E’ evidente che, un contributo particolarmente significativo per generare il risultato finale, è dato dal Comune di Ferrara. Attualmente sono oltre ottanta i milioni di euro (87, nel dettaglio) ottenuti grazie al lavoro della cabina di regia. Fondi a cui si aggiungono gli oltre 20 milioni di euro ottenuti dalla multiutility per l’allargamento dell’impianto di Teleriscaldamento alimentato attraverso la geotermia. Pur slegati dall’attività del Comune di Ferrara inteso come ente, sono di particolare rilievo per il capoluogo le somme di finanziamento ottenuto dall’Ausl e dall’Università. Insomma il plafond di risorse ottenute dai vari soggetti nel solo perimetro del Comune estense è imponente. E possiamo dire che compone la maggior quota della cifra ottenuta a livello provinciale.

Federico Di Bisceglie