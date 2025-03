Piano di salute mentale. Zotos sbarca in Finlandia

Lo psichiatra dell’Azienda sanitaria Usl di Ferrara Spyridon Zotos è stato selezionato per partecipare a un prestigioso convegno sulla salute mentale finanziato dall’Unione Europea. Il convegno si svolgerà in Finlandia.

Ad annunciarlo sono stati proprio gli organizzatori dell’European Exchange Programme on Mental Health, un evento di spicco nel panorama specialistico dei programmi di sviluppo delle competenze, che rappresenterà una speciale opportunità di crescita per il Dipartimento ad attività integrata Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DAISMDP) delle Aziende, a cui il dottor Zotos afferisce, nonché un gradito riconoscimento della qualità del lavoro svolto in questi anni. Organizzato da Eu-promens, l’iniziativa si terrà in Finlandia dal 31 marzo all’11 aprile 2025, nelle città di Helsinki e Tampere.

E sarà motivo di vanto per i professionisti sanitari della nostra città, chiamati in una capitale europea ad esporre la loro professionalità e competenza nel loro settore di appartenenza, come appunto nel caso di Spyridon Zotos. "La mia partecipazione al Programma Europeo di Scambio sulla Salute Mentale si inserisce in un impegno clinico pluriennale del nostro team di psichiatria territoriale nell’ambito degli interventi precoci – spiega lo psichiatra Zotos –. La Convention Europea Eupromens è un’opportunità per consolidare collaborazioni con centri di ricerca europei ed implementare nei nostri servizi strategie innovative e trattamenti evidence-based, a beneficio diretto dei giovani utenti che necessitano di percorsi di cura tempestivi ed efficaci".

È la solida esperienza professionale come psichiatra e coordinatore del programma per gli esordi psicotici che ha permesso a Zotos di essere coinvolto in questo prestigioso evento, insieme a un circoscritto gruppo di professionisti. Tra le principali finalità dell’iniziativa figurano il sostegno, supporto e la prevenzione in ambito della salute mentale, con una particolare attenzione per le persone in condizioni di vulnerabilità. Le visite fatte sul posto, le sessioni specialistiche, i workshop e le tavole rotonde saranno per Zotos l’occasione per un ricco approfondimento, che contribuirà non soltanto alla crescita personale del dottore, ma più in generale delle Aziende sanitarie ferraresi, che potranno così integrare le migliori pratiche europee nella cura della salute mentale sul territorio. Fra le tematiche che verranno prese in esame durante la trasferta in Finlandia, figurano modelli innovativi di prevenzione, risoluzione delle crisi, trattamento e pratiche orientate al recupero nell’assistenza per la salute mentale.

