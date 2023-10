Piano estorsivo, la conferma dai cellulari

Da una parte gli accertamenti medico legali, dall’altra le verifiche sui cellulari. Si muovono su queste due direttive le indagini sull’omicidio del 43enne Davide Buzzi, assassinato il primo settembre al bar Big Town di via Bologna dal titolare del locale Mauro Di Gaetano e dal padre di quest’ultimo, Giuseppe. In quella notte di sangue rimase coinvolto anche Lorenzo Piccinini, 21 anni, amico di Buzzi gravemente ferito nell’alterco e in seguito arrestato per tentata estorsione nei confronti dei Di Gaetano. Una prima conferma del concorso di Piccinini con Buzzi nel ricatto al barista è emersa dall’analisi del cellulare dei due soggetti. Dalle chat finite sotto la lente dei carabinieri sarebbero infatti spuntati diversi riscontri in questo senso. Nel frattempo, nei prossimi giorni il pubblico ministero Barbara Cavallo conferirà l’incarico all’anatomo patologo Roberto Testi che affiancherà il medico legale Silvia Boni nelle operazioni sul corpo della vittima. In particolare l’esperto si focalizzerà su alcune parti anatomiche del 43enne al fine di stabilire le cause esatte del decesso e il ruolo avuto nella dinamica del delitto da ognuno dei due Di Gaetano. Si attende invece il deposito della consulenza dei carabinieri del Ris che, insieme al genetista Matteo Fabbri (il quale avrebbe già consegnato alla procura le proprie conclusioni), hanno messo sotto la lente le impronte e le tracce genetiche repertate all’interno del locale teatro della lite sfociata nel sangue.

f. m.