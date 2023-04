Piano Festival e Conservatorio, giovani talenti alla tastiera

Entra nel vivo con l’atteso evento di oggi che vede la collaborazione tra il Ferrara International Piano Festival e il conservatorio Frescobaldi. La celebre pianista e didatta di fama mondiale Dina Yoffe terrà una masterclass aperta al pubblico con tre studenti del conservatorio, i giovani pianisti Giovanni Bergamasco, Anna Govoni e Giovanni Incorvaia. La masterclass si terrà a porte aperte dalle 15.30 alle 17.30 al Ridotto del teatro Comunale. A seguire, sempre al Ridotto alle 18, il concerto degli allievi di Ferrara Piano Academy: la coreana Chaebin An, la giapponese Ayumi Nabata, la turca Ayşe Ağırgöl, l’israeliana Noa Kapelyushnik, la bulgara Marina Mramova (foto), la taiwanese Wei-Ting Hsieh e l’italiano Pietro Fresa. Il progetto Ferrara Piano Academy nasce dal Ferrara International Piano Festival, fondato nel 2014 dal pianista Simone Ferraresi con doppia sede a New York e a Ferrara, per dare a ragazzi di grande talento che giungono da tutto il mondo un’opportunità per studiare ed esibirsi in un luogo di grande importanza storica e dare vita a una rete di conoscenze, aspetto di importanza fondamentale nella formazione e nella preparazione della carriera di concertista. L’ingresso per entrambi gli appuntamenti è libero.