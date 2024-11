"Piano industriale e tagli. Timori sulle produzioni". Venerdì l’assemblea

Un’altra partita importante sul versante occupazione si sta giocando anche sul versante del polo chimico di Ferrara. Di recente c’è stato il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria all’interno del Petrolchimico per un mandato che si annuncia complesso. E infatti già venerdì prossimo è stata indetta un’assemblea con il lavoratori per fare il punto della situazione e organizzarsi per il futuro. Filmtec è la rappresentanza più numerosa con il 43,6%. L’assemblea di venerdì riveste quindi un appuntamento importante e delicato allo stesso tempo. "Siamo come al solito di fronte ad un piano industriale che mira a risolvere i problemi con la chiusura di assetta strategici a si legge in una nota di Filmtec a e la presentazione di un ipotetico piano di investimenti. Siamo preoccupati per la tenuta delle produzioni dello stabilimento di Ferrara, che attualmente sono ferme, e che danno già un indirizzo di cosa vuol fare l’azienda di Eni". Poi l’appello a tutti i lavoratori. "Ci sarà bisogno di i tutte le lavoratrici e i lavoratori, ci sarà bisogno di capacità di ascolto soprattutto dei giovani che sono entrati da poco in questa fabbrica che ha ben 80 anni, capacità di elaborare proposte che possano davvero realizzare la cosiddetta transizione ecologica mantenendo quello che è il nostro saper fare". Intanto ieri c’è stata anche l’incontro il candidato alla presidenza della Regione, Michele De Pascale.