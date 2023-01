Piano industriale, via libera di Patrimonio

L‘assemblea dei soci di Patrimonio ha approvato la proposta di piano industriale 2023. La società, da 16 anni strumento operativo del Comune di Copparo per la gestione in-house di servizi pubblici locali e l’implementazione di opere pubbliche, ha chiuso positivamente un 2022 caratterizzato dall’aumento dei prezzi energetici, che si sono rivelati maggiori rispetto alle stime effettuate alla fine del 2021 e nel primo semestre 2022. Tra i capitoli, l’affidamento di servizi di supporto tecnico-operativo per interventi di rigenerazione urbana finanziati per 5 milioni con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Patrimonio ha dimostrato di essere una società solida – afferma l’amministratore unico Dario Bigoni –. Ha fatto fronte efficacemente a numerosi impegni e attività che potessero rispondere alle esigenze del territorio pur in un momento particolarmente complesso. La pianificazione per il 2023 si pone in una prospettiva di continuità rispetto ai dodici mesi precedenti. In un contesto non ancora definibile – prosegue – metteremo a disposizione del Comune e della comunità il meglio delle risorse professionali di cui disponiamo in un‘ottica di flessibilità ed efficienza, oltre a gestire la progettazione ed esecuzione delle opere previste dal Pnrr". Tra gli interventi realizzati negli scorsi dodici mesi, la società ha completato gli interventi di riqualificazione energetica della piscina comunale e i lavori nell’ambito del contratto di gestione dei servizi energetici, ad eccezione di una parte di quelli previsti sul municipio, il cui termine è previsto entro marzo 2023. Fra i principali interventi del 2022 figurano la manutenzione straordinaria della camera mortuaria in vista della prossima riapertura, e, nell’ambito della riqualificazione del Parco della Marina, la realizzazione proprio in questi giorni del nuovo skatepark.

La società sta seguendo anche l’iter dell’intervento e risanamento del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore, attualmente in fase di progettazione. Questo, solo per citare alcune delle opere e dei servizi curati da Patrimonio per il Comune di Copparo. E per il 2023? Sono previsti fondi per 120mila euro che saranno dedicati alla manutenzione delle strade comunali, per materiali e manutenzioni ordinarie per la gran parte effettuate dal personale operativo della società. Fra gli investimenti si annoverano 30mila euro per acquisto di cartelli stradali e manutenzione straordinaria, 40mila per la realizzazione di celletteossari e manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali; 35mila per la manutenzione straordinaria dell’impiantistica dei campi sportivi comunali. Sono stati stimati interventi aggiuntivi per cui il Comune ha già affidato alla società la realizzazione di servizi tecnici o la gestione per 700mila euro, fra cui, ad esempio, la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Valerio Franzoni