Piano Lovers Over 40, Bergamasco è primo

Piano Lovers Over 40. Amanti del pianoforte, quindi pianisti, che abbiano più di 40 anni. È il titolo del concorso milanese (il primo in Italia, nel suo genere) nato ormai una decina di anni fa e dedicato a chi, del pianoforte, non ne fa un mestiere, ma piuttosto una passione. Condizione, quest’ultima, che di certo non esclude il talento. Lo stesso talento che ha portato l’avvocato ferrarese, nonché vicepresidente della Fondazione Teatro Comunale, Carlo Bergamasco, ad aggiudicarsi il primo premio nella sua categoria e, quindi, il primo premio assoluto. Insomma, Milano si è colorata per un momento di tinte estensi, grazie al pianista che nella stessa Ferrara ha tenuto diversi concerti, per esempio al Ridotto del Teatro Comunale, ricevendo più volte i complimenti del direttore generale, Moni Ovadia. Come ha spiegato al Carlino, Bergamasco ha partecipato nella categoria che comprende i pianisti cinquantenni, ovvero dai 50 ai 59 anni.

Non è l’unica categoria: c’è anche quella dedicata ai quarantenni, ai sessantenni e addirittura ai settantenni. Dopo le prime audizioni, ogni musicista deve portare un brano da suonare in dodici minuti (con un margine di tolleranza) e gareggiare nell’ambito della sua categoria. Quindi, i vincitori di ogni categoria si sfidano tra di loro, cercando di aggiudicarsi due ambiti premi: il Premio del Pubblico e il Primo Premio Assoluto, proprio quello ottenuto da Bergamasco, che il 1° di giugno potrà così esibirsi al conservatorio di Milano con l’Orchestra ‘Classicaviva’, nel Concerto per pianoforte e orchestra in La minore, Opera 54 di Robert Schumann.

Francesco Franchella