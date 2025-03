Piano Mattei, Ferrara sarà capofila. Nasce la scuola di alta formazione: "Cooperazione tra Italia e Africa"

Ferrara sarà capofila di un progetto governativo: nascerà la scuola di alta formazione dedicata al Piano Mattei. La notizia arriva direttamente da Montecitorio dove, ieri mattina su impulso del parlamentare di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, è passata la norma in Commissione Agricoltura. Dunque il nostro territorio, in ossequio alla sua naturale vocazione, avrà un ruolo strategico nello sviluppo e nella formazione delle professionalità per mettere a terra l’ambizioso progetto di cooperazione e collaborazione tra il nostro Paese e l’Africa.

Il disegno di legge è piuttosto articolato. Ma, il passaggio dirimente riguarda proprio la nostra città. "Il Piano Mattei per l’Africa prevede, fra le numerose misure poste, lo sviluppo di competenze nell’ambito della formazione superiore finalizzate a colmare il divario tra l’agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne – si legge in un passaggio del testo normativo a cui è stato dato il via libera in Commissione e che approderà in aula a stretto giro –. Nell’ambito della provincia di Ferrara si evidenzia che sono già attive consolidate e qualificate esperienze di formazione e di ricerca, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che costituiscono strumenti fondamentali per una gestione multidisciplinare degli appezzamenti agricoli nei paesi africani".

L’ obiettivo della norma è quello di "consolidare e potenziare tale esperienza – prosegue il testo – pervenendo all’istituzione di una scuola superiore a ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - Institute of Advanced Science for Agriculture". L’istituzione della Scuola di alta formazione "avverrà in deroga alle procedure della triennale del sistema universitario. La stessa, che si configurerà come scuola superiore a ordinamento speciale, dovrà avere carattere residenziale e non comporterà oneri per lo Stato". Sarà dunque una sfida, sul territorio, trovare un soggetto in grado di concorrere a questa iniziativa. Poi i dettagli di chi potrà candidarsi al bando. "Il soggetto promotore privato – prosegue il disegno di legge – dovrà essere caratterizzato da una qualificata esperienza a livello internazionale nell’ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altri atenei, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che costituiscono competenze fondamentali per una gestione multidisciplinare degli appezzamenti agricoli nei paesi africani. Il Ministero provvederà alla pubblicazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della normativa, le indicazioni operative per la presentazione delle proposte".

