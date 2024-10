Piano pulizia,. Hera all’opera. E i monopattini trovano spazio

Ferrara si prepara ad accogliere Monsterland.

Il Gruppo Hera, come sempre in occasione delle

grandi manifestazioni, sarà in prima linea per garantire il decoro, con servizi dedicati di pulizia e raccolta rifiuti. E’ stato quindi predisposto un piano di pulizie straordinarie, in collaborazione con l’amministrazione comunale e gli organizzatori, che

permetterà di restituire ai ferraresi una città pulita e in ordine.

Zona fiera, spazio ai monopattini. In via Veneziani, tratto antistante la carreggiata principale compresa tra le vie Puccini e Cimarosa, verrà allestita l’area di parcheggio per velocipedi e monopattini.

Il parcheggio per i disabili è gratuito.

Bus navetta e taxi. Per consentire un più agevole raggiungimento della Fiera, verrà attivato un servizio di Bus Navetta avente capolinea in via Kennedy ed in piazzale della Stazione con la possibilità di acquisto del titolo di viaggio sia online sul sito Monsterland.it e dell’Agenzia West Coast (https://westcoastpragency.com/monsterland-bus-italia/) che direttamente in loco.

Nel parcheggio antistante l’attività “Saporedimare”, all’intersezione tra le vie Monteverdi e Veneziani, viene individuata l’area del servizio taxi.