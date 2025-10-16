Piano traffico in Consulta: lavori al Ponte Nuovo

Nei giorni scorsi si è riunita la Consulta Civica di Cento e Penzale. Tra i tanti argomenti trattati, alla presenza del vicesindaco Vito Salatiello e dell’assessore Rossano Bozzoli, delegato tra le altre cose ai Lavori Pubblici, si è trattato anche il tema del nuovo "Piano Traffico" per il territorio centese che, stando al verbale della riunione di Consulta, sarebbe in fase di sviluppo da circa un anno e mezzo e con la fase di sintesi prevista entro la fine dell’anno; cui farà seguito l’approvazione in giunta e un periodo di osservazioni prima dell’adozione definitiva.

"Il piano – si legge nel verbale della riunione – prevede anche una nuova classificazione delle strade, oltre a un’analisi di traffico e incidentalità, un’individuazione di punti chiave e varie proposte su azioni correttive". Ma non è tutto. Nel corso della riunione di Consulta sono infatti stati anche evidenziati numerosi aspetti riguardanti strade e viabilità del territorio centese, già previsti o finanziati, sviluppati insieme o parallelamente al "Piano Traffico" di cui sopra. Per fare qualche esempio: l’incrocio di Corporeno (Alberelli-Statale-Carducci-Pedagna) vedrà la rimozione della rotonda e la sua sostituzione con semafori temporizzati, ci sarà un intervento presso lo snodo nei pressi dell’ex Simbianca e una serie di azioni presso le zone scolastiche, insieme a un’ampia campagna di asfaltature stradali, al posizionamento di nuovi dossi in numerose vie ad alto scorrimento del territorio e all’eventuale creazione di nuove aree pedonali, fisse o temporanee.

Si segnalano, tra i numerosi interventi citati dal verbale della riunione, i dibattiti su due questioni in particolare. La prima, riguardante il rifacimento del Ponte Nuovo, il cui restauro inizierà, stando a quanto indicato dal vicesindaco Salatiello e riportato nel verbale, nell’aprile del 2026, con la chiusura totale del ponte e il conseguente spostamento del traffico da e per Cento, di cui l’amministrazione si curerà di avvisare la cittadinanza. La seconda invece, riguardante l’incrocio su via Bologna in prossimità della Coop e in particolare dello "scivolo" che vi si trova, punto delicato agli occhi della Consulta, di cui il Salatiello si propone di occuparsi personalmente. Il vicesindaco afferma infine che "la sintesi finale del Piano Traffico, non immediatamente operativo ma vincolante come riferimento tecnico per le scelte future, terrà conto dei contributi dei cittadini, oltre che della Consulta, e verrà presentata in maniera trasparente".

Francesco Diozzi