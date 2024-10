Piano urbanistico, il punto chiave: "Dobbiamo consumare meno suolo"

Inizia il percorso partecipativo di redazione del Piano urbanistico generale (Pug) che è stato presentato lunedì sera alla cittadinanza alla Sala 2000. Uno strumento che andrà a sostituire il precedente piano regolatore e che, soprattutto, sarà intercomunale, ovvero condiviso da tutti e cinque i comuni che compongono l’Alto Ferrarese: Bondeno (capofila), Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda. Durante la presentazione alla cittadinanza avvenuta alla Sala 2000 e, in contemporanea, a Terre del Reno e a Cento, sono stati espressi i due obiettivi chiave che caratterizzeranno il nuovo Pug: da un lato, il contenimento del consumo di suolo, mentre dall’altro la promozione di interventi di rigenerazione urbana. Sotto il primo punto di vista, la normativa è chiara: in tutto l’Alto ferrarese, potrà essere realizzata nuova urbanizzazione per una superficie estremamente limitata, corrispondente al massimo al 3% della superficie attualmente urbanizzata. Dal punto di vista della rigenerazione urbana, invece, si tratta di uno strumento indispensabile a disposizione dei privati e delle amministrazioni per riqualificare e riutilizzare spazio già urbanizzato ma da rinnovare. Sul fronte delle tempistiche, da adesso e per tutto il mese di novembre è aperto e reperibile sul sito istituzionale del Comune un apposito questionario dedicato alle osservazioni dal basso, ovvero quelle dei cittadini, per il miglioramento della qualità urbana del territorio. Successivamente, si aprirà la fase di assunzione del piano da parte delle giunte comunali, alla quale seguirà un periodo di deposito per consentire a tutti i soggetti di avanzare osservazioni. Infine, il Pug potrà essere presentato ai consigli comunali, prima di procedere con i pareri motivati degli organi istituzionali sovracomunali (provincia, regione), e infine potrà essere definitivamente approvato dalle cinque amministrazioni pubbliche. Alla presentazione pubblica avvenuta a Bondeno, oltre al sindaco Simone Saletti, all’assessore all’Urbanistica Marco Vincenzi e all’ufficio Tecnico diretto da Maria Orlandini, è stato presente anche l’architetto Diego Pellattiero, uno dei consulenti impiegati nella redazione del Pug.

cl.f.