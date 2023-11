Piano urbanistico, partono gli incontri. A tu per tu con i tecnici

Partono oggi gli incontri rivolti ai cittadini dedicati al Piano Urbanistico Generale (Pug), recentemente assunto dalla giunta e di prossimo approdo in consiglio comunale. Le presentazioni del documento che disegna il futuro della città si terranno al Consorzio Wunderkammer di via Darsena 57 e si intitolano ‘Guida al piano urbanistico generale’. Quello di oggi è in programma dalle 10.30 alle 12.30. A seguire si replicherà giovedì 16 novembre, nella stessa sede, dalle 18 alle 20. I tecnici forniranno ai cittadini gli strumenti per la lettura dei documenti - disponibili online sul sito dedicato comune.fe.itpug -, una panoramica sul processo in corso e la descrizione delle modalità per partecipare attivamente con le osservazioni.