PianoEstense 2025. E’ tutto pronto. La musica entra nei palazzi storici

Il sentiero è tracciato, l’obiettivo piuttosto chiaro: rendere Ferrara una delle città più gettonate per i turisti. Che siano nazionali o internazionali, l’idea di diventare un punto di riferimento sulla cartina geografica è assolutamente condivisa. Proprio qui nasce la necessità di proseguire con la seconda edizione di PianoEstense, il festival del pianoforte che dal 20 al 22 giugno 2025 arricchirà alcuni dei luoghi più prestigiosi del centro storico con una selezione di brani di musica classica. I luoghi selezionati sono sei: Palazzo Roverella, il Ridotto del Teatro Comunale, Palazzo dei Diamanti, Palazzo Naselli Crispi, Palazzo Giulio D’Este e la Sala Estense.

Il grande successo della prima edizione, in effetti, ha portato obbligatoriamente al ‘sequel’, che peraltro sarà rinnovato con una serie di modifiche. D’altro canto, quando si parla di musica non si può scherzare, come sottolineato dal presidente dell’associazione LiFe Marco Zaccarini: "Questi momenti di aggregazione con l’organizzazione e gli artisti non sono scontati. Il nostro scopo è unire e dare un senso di comunità alle persone che parteciperanno, oltre che dare a Ferrara la visibilità che merita". Già, perché se la musica consentirà di perdersi fra le note di alcuni pezzi storici della musica classica, i luoghi dei concerti riusciranno a rendere l’esperienza ancora più piacevole. "Il grande successo della prima edizione – ha specificato Matteo Fornasini, assessore al turismo – ci ha portato a organizzare anche questa puntata. Abbiamo visto sin da subito le potenzialità di questa manifestazione e siamo contenti che stia riscuotendo successo, non solo per la bellissima musica che si può ascoltare, ma anche per la celebrazione di luoghi significativi per la città". Da qui l’esigenza di costruire un programma nuovo, stimolante e che suscitasse curiosità. Questo è ciò che ha sottolineato la direttrice artistica della manifestazione Ilaria Borraccetti: "Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto uno sforzo in più per organizzare tutto. Abbiamo costituito un nostro staff dedicato di circa 30 persone, che di fatto accoglieranno i musicisti e il pubblico. Abbiamo il supporto di 7 fotografi e siamo anche riusciti a organizzare un piccolo momento di ritrovo fra le ore 13 e le ore 15, precisamente sabato 21 e domenica 22 giugno, in cui musicisti, staff e pubblico possono trovarsi insieme e gustare il catering offerto dal ristorante Archibugio".

PianoEstense partirà ufficialmente alle 17 di venerdì 20 giugno, in occasione dell’inaugurazione a Palazzo Roverella. Ci saranno due momenti distinti: il primo si terrà dalle 17 alle 19.45 ed è già tutto esaurito; il secondo si terrà dalle 20.30 alle 22 e richiede una prenotazione gratuita tramite l’indirizzo e-mail della manifestazione. Sabato 21 e domenica 22 ospiteranno una lunga serie di interventi musicali. A partire dalle 10 fino alle 12 suoneranno alcuni giovani pianisti a Palazzo dei Diamanti e Palazzo Roverella. Dalle 15.30 alle 22 ogni luogo selezionato sarà dedicato ai concerti.

riccardo fattorini