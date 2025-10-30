Piante distribuite gratuitamente per ridare ossigeno al territorio

"Mettiamo radici per il futuro" non è solo uno slogan, ma un solido progetto che Bondeno sta perseguendo da alcuni anni, allo scopo di rinverdire il territorio. Nella consapevolezza che la vegetazione – in questo caso si parla della costituzione di un “bosco diffuso” – può essere un valido rigeneratore ambientale.

"Il primo ottobre è ricominciata la distribuzione gratuita di piante, che possono essere richieste dai cittadini presso i vivaisti autorizzati da parte della Regione – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore all’ambiente Marco Vincenzi –. I termini si sono appena riaperti e sarà possibile andare a recuperare le piante richieste e prenotate entro il 15 aprile 2026".

Circa cento le varietà arboree disponibili, tutte tipiche del territorio, come si può vedere consultando l’abaco degli alberi presente sull’apposito portale regionale. Si va dall’abete d’acqua, all’acero campestre, dall’agrifoglio alla betulla, fino al tulipifero e alla zelkova. Insomma, una varietà in grado di venire incontro alle più svariate esigenze.

Per quanto riguarda Bondeno, iniziative simili non sono mancate in questi anni: "In precedenza, era il municipio, secondo altri progetti finanziati a livello regionale, a raccogliere le varie specie per poi distribuirle, attraverso la collaborazione di associazioni che si sono adoperate per questo scopo – ricorda l’assessore Vincenzi –. La distribuzione e la successiva piantumazione delle nuove essenze è sempre andata molto bene, contribuendo all’idea di un verso “bosco diffuso” sul territorio".