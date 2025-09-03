Piante e alberi, ecco il bosco dei Patriarchi

Sono stati inaugurati lunedì pomeriggio a Monticelli di Mesola, nella giornata diocesana per la custodia del creato, il primo ’Bosco dei Patriarchi’ e il ’Frutteto dei Patriarchi’. Nella frazione, sono state messe a dimora piante e alberi da frutto "creando due luoghi unici a livello europeo", ha sottolineato l’agronomo Sergio Guidi.

Il pomeriggio è stato aperto dal presidente del Consorzio Uomini di Massenzatica (Cum), un commosso Carlo Ragazzi, che sottolineato il valore del Cum e dei terreni di cui dispone "dell’essere un dominio collettivo che significa che i campi sono della comunità e ciò che producono si riverbera su di essa". Terreni condotti in economia con finalità marcatamente sociali le cui risorse si riversano sulla comunità con opere di carattere sociale come la scuola materna, investimenti nella ricerca e l’aggregazione della comunità. Al tavolo del relatore don Francesco Viali che ha evidenzia "la sorprendente possibilità di generare il futuro grazie alla biodiversità e resistere così al cambiamento climatico" mentre l’agronomo Guidi ha messo in risalto come nel boschetto "trovano dimora generazioni degli alberi monumentali più significativi d’Italia, così da consegnarli alle generazioni future. Il frutteto raccoglie 90 tipi di piante da frutto, di cui 20 tipi di fichi e altrettanti di melograno oltre a pere, pesche, mele e susine, unici. Si tratta di "gemelli", ricavati dagli alberi da frutto più antichi e significativi d’italia ai quali è legata la storia dell’uomo. Frutti antichi delle varie regioni d’Italia e però tali da esprimere, alla fine, l’unità sinergica del nostro Paese. Un esempio unico a livello europeo che consentirà ai bimbi che frequentano la vicina scuola materna – ha proseguito Guidi – di gustarne i sapori senza eguali. Le piante sono state messe a dimora da due anni e beneficiano solo d’acqua senza alcun trattamento chimico com’era un tempo, conservano il Dna di essenze provenienti dal medioevo". Appassionata e coinvolgente l’esposizione di Marta Villa, antropologa dell’ateneo di Trento che ha parlato del "valore della comunità di Monticelli, capace di proseguire con la meravigliosa realtà dei domini collettivi che sono costruttori di pace fornendone un esempio concreto. Promuovono al tempo stesso il rispetto per l’ambiente, la resilienza e trasmettono un dono alle nuove generazioni contro – ha concluso Villa – la filosofia imperante dell’individualismo". Dopo la visita ai due luoghi in un piccolo bosco vicino il vescovo Gian Carlo Perego ha celebrato la messa per terminare la giornata.

Claudio Castagnoli