Piante e prodotti di artigianato al Bosco Integrale Arriva ’Si sboccia’ della Fondazione Novi

CENTO

Domani dalle 10 alle 19, al Bosco Integrale di via Ferrarese è in programma l’iniziativa ‘Si sboccia’, il mercatino primaverile con piante, artigianato, esperienze e laboratori. Si parte alle 10.30 con letture animate di Tararì Tararera e il laboratorio creativo, Aromilla con la scoperta degli oli essenziali, la Polisportiva con la passeggiata Qi gong, alle 11 e alle 16 ‘Dal campo al vaso: porti il vaso io i fiori’, alle 11, 14 e 17 i laboratori di apicoltura e degustazione miele, il progetto Piccola Musica con il Teatro di Immagini per bambini da 0 ai 6 anni, gli origami, la passeggiata animata per bimbi da 6 a 12 anni con le fiabe nel bosco, il laboratorio di incensi naturali, il laboratorio creativo per creare pulcini pasquali e il truccabimbi. Il ricavato della giornata sarà devoluto al progetto Bosco Integrale. Si tratta della prima apertura dell’anno del Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi per permettere a tutti coloro che lo vorranno, di tornare oppure conoscere il Bosco. Dopo il mercatino autunnale dello scorso anno, la Fondazione Caterina Novi ha deciso di celebrare la primavera dando la possibilità di visitare il Bosco in una stagione ancora inedita, così da poter vedere le piante e gli alberi in fiore, uno spettacolo naturale di grande effetto.