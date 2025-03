Piante in cambio di una buona azione, gli alunni approvano

Al via la #Gmmchallenge25, la sfida green che regala alberi al pianeta. Il Gruppo Hera lancia una call to action per bambini, famiglie, scuole e cittadini.

Fino al 30 giugno 600 buone azioni quotidiane per l’ambiente faranno vincere un’oasi di 300 piante che contribuirà a rigenerare la biodiversità. Ogni singolo gesto può fare la differenza per tutelare il pianeta. Non è necessario compiere azioni straordinarie per contribuire alla protezione dell’ambiente: spesso, sono proprio i piccoli gesti (come muoversi in bicicletta, seminare fiori, pulire il parco o la spiaggia vicino a casa o raccogliere i rifiuti abbandonati, ridurre il consumo di prodotti usa e getta) a generare un impatto positivo sul nostro ecosistema.

È proprio da qui che parte l’idea de La Grande Macchina del Mondo, il progetto di educazione ambientale del Gruppo Hera, che lancia la #Gmmchallenge25, la sfida del Gruppo Hera che chiama all’azione tutti (famiglie, scuole, cittadini) chiedendo loro di realizzare e condividere abitudini e scelte ecologiche e sostenibili entro il 30 giugno per dare vita a un’Oasi verde. L’obiettivo è raggiungere tutti insieme il traguardo di 600 azioni virtuose per l’ambiente e condividerle per piantare 300 nuove piante nettarifere (che forniscono nettare ad api e insetti impollinatori), a vantaggio della biodiversità e del pianeta.

In questi giorni, in occasione dei laboratori de La Grande Macchina del Mondo, circa 60mila alunni/e delle scuole dell’Emilia-Romagna stanno ricevendo i materiali per giocare con la Gmmchallenge25 (ad es. il cruciverba per scoprire i superpoteri degli alberi e delle piante, alleati nella lotta al cambiamento climatico, giochi per familiarizzare con i benefici dei boschi, scoprire il valore della biodiversità e quali sono gli insetti impollinatori) e coinvolgere in questa sfida anche le famiglie e gli insegnanti.

Partecipare è facile: basta scegliere una o più azioni virtuose da fare nel periodo indicato, scattare poi una foto che rappresenti l’azione fatta, pubblicarla su Instagram, se si ha il profilo pubblico, con l’hashtag #Gmmchallenge25, oppure inviarla tramite il form che si trova sul sito: www.gruppohera.it/scuole/gmmchallenge

Trecento nuove piante per la biodiversità. La ricompensa della sfida sarà collettiva: per ogni 2 azioni virtuose condivise o inviate, Hera pianterà 1 nuovo albero, in collaborazione con il partner scientifico 3Bee, la naturetech company che sviluppa tecnologie per il monitoraggio, la tutela e la rigenerazione della biodiversità.