’PiantiAmo il futuro’: un albero per ogni macchina del caffè rinata

Ferrara protagonista di ‘PiantiAmo il futuro’, un progetto in sinergia tra Comune e Nescafé, la quale donerà alla città 200 piante per altrettante macchine del caffè che rinascono. La cerimonia ha visto il posizionamento di un tiglio nel parco della nuova Darsena alla presenza del vicesindaco Alessandro Balboni e di Paolo Pisano, brand manager di Nescafé Professional, Maria Teresa Cantù, head of membership marketing & esg Fabrizio Doria, chief development officer di Best Western. Nel 2024, in continuità con il progetto di Nescafé di rigenerazione urbana ‘NelleMieMani’, sono stati donati e saranno piantati, in alcune aree verdi della città di Ferrara, 200 tra alberi e piante. "Abbiamo avuto il piacere di conoscere Nescafé quest’estate quando, sempre qui in Darsena, abbiamo installato insieme una colonnina per dare la possibilità ai giovani artisti di esprimersi tramite la musica - ha dichiarato Balboni – adesso siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con un ulteriore progetto che contribuisce all’importante impegno del Comune di Ferrara per la forestazione urbana. Negli ultimi cinque anni abbiamo messo a dimora oltre 15.000 alberi e questo con Nestlé Italiana è un altro passo per continuare a piantare alberi per combattere il cambiamento climatico".

Il progetto di Nescafé, ’PiantiAmo il futuro: un albero per ogni macchina del caffè che rinasce’ è nato nel 2023: per ogni macchina del caffè revisionata che gli hotel sceglieranno di installare al posto di una nuova, Nescafé donerà e pianterà un albero. Obiettivo? Piantare 500 alberi in tre anni. "Siamo lieti di poter proseguire - ha dichiarato Pisano – con questo importante progetto al fianco della città e con partner alberghieri d’eccezione, con i quali condividiamo l’impegno e l’attenzione alla tutela dei territori".

Mario Tosatti