Piantumazioni in via Ricci. Messi a dimora 45 alberi

Prenderà il via domani, la piantumazione di nuovi alberi in viale Idris Ricci a Copparo. Verranno messe a dimora quarantacinque lagerstroemie in colori misti, principalmente rosa e rosse: si tratta di piante decorative e amiche dell’ambiente. Il loro apparato radicale non risulta invasivo, con una conformazione tale da non arrivare a sollevare la pavimentazione, e fioriscono in luglio, fornendo il polline alle api quando i fiori scarseggiano. Questi alberi sostituiranno i prunus piantati qualche decennio fa che si sono ammalati e hanno lasciato le aiuole vuote. I lavori, che si inseriscono nell’appalto alberi 2025, avranno una durata di circa tre settimane, salvo maltempo. In quei giorni è istituito un divieto di sosta su ambo i lati della strada.